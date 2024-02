Pronađeni su kosturi iz ‘mračnog doba’: Zastrašujuće što su im pronašli na nogama i oko vrata

Autor: F.F

Arheolozi su nedaleko od Kijeva u Ukrajini otkrili drevnu masovnu grobnicu s neobično položenim ljudskim ostacima koji su bili ceremonijalno ukrašeni. U grobnici koja datira iz poganskog razdoblja, staroj tisuću godina, pronađeno je 107 kostura, a stručnjaci vjeruju da su pripadali ljudima iz “mračnog doba” – razdoblja europske povijesti nakon pada Rimskog Carstva do početka talijanske renesanse.

Osim kostura, znanstvenici su iskopali različito oružje poput sjekira, mačeva, koplja, nakita i ostataka hrane. Arheolozi Ivakin i Baranov napominju da se oružje podudara s tipičnim oruđem Kijevske Rusije, srednjovjekovne političke federacije na području današnje Bjelorusije i sjeveroistočne Europe, prenosi Live Science.

Na lokalitetu su pronađeni i kameni oltar te drvene kante koje su bile postavljene na noge muških kostura, možda kao dio pogrebnog rituala. Štoviše, žene su imale kolute oko vrata koji su predstavljali društveno obilježje. Ova otkrića ukazuju na vjerski prijelaz u ukrajinskoj povijesti i širenje kršćanstva u istočnu Europu.

Neki od pronađenih predmeta slični su onima pronađenim na Baltiku, što sugerira da su neki od pokopanih pojedinaca mogli potjecati iz te regije i služiti u vojsci vladara Kijeva, kao što su Volodimir Veliki (vladao od 980. do 1015.) i Jaroslav Mudri (vladao od 1019. do 1054.). Ova saznanja su zabilježena od strane arheologa. Vladavina Volodimira Velikog protezala se sve do Baltika.

Istraživanje je pokrenuto 2017. godine, a unatoč izazovima uzrokovanim ruskom invazijom na Ukrajinu, istraživanja su se nastavila tijekom 2022. i 2023. godine. Baranov je izrazio teškoće rada na lokalitetu zbog malog broja ljudi uzrokovanog gubicima članova ekspedicije u borbi i sudjelovanjem drugih u mobilizaciji.









Tijekom razdoblja kada je groblje bilo u aktivnoj uporabi, stanovnici Ukrajine prelazili su na kršćanstvo, izvijestili su istraživači. To je uključivalo i Vladimira Velikog, koji je napustio svoje paganske vjerovanje i krstio se oko 987. godine prije vjenčanja s Anom, sestrom bizantskog cara Bazilija II.

Ivakin i Baranov su predstavili svoja otkrića na godišnjem sastanku Arheološkog instituta Amerike u Chicagu početkom siječnja.