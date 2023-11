Primili smo poruku udaljenu 16 milijuna kilometara od Zemlje: Zanimljivo na koji je način stigla

NASA je postigla značajan uspjeh primivši podatke putem laserske zrake s nevjerojatnih 10 milijuna milja (oko 16 milijuna km) udaljenosti, što je čak 40 puta dalje od prosječne udaljenosti između Zemlje i Mjeseca. Cijeli pothvat odvijao se nakon lansiranja svemirske letjelice Psyche, koja je 13. listopada 2023. poletjela sa svemirskog centra Kennedy na Floridi. Opremljena uređajem za optičke komunikacije dubokog svemira (DSOC), ova letjelica ima zadatak proučiti asteroid Psyche, poznat po svojem bogatstvu metalima.

DSOC je ključna tehnologija na ovoj misiji, predstavljajući sustav s laserskim prijenosnikom na letjelici, laserskim odašiljačem na Zemlji te laserskim prijemnikom, omogućujući komunikaciju velikom brzinom. Cilj ovog eksperimenta je testiranje laserskih komunikacija izvan granica Mjeseca.

Ovaj tehnički podvig postao je još značajniji nakon što je demonstracija, koja je uključivala laserski svjetionik poslan iz Laboratorija za optički komunikacijski teleskop u Kaliforniji, uspješno povezala primopredajnik na svemirskoj letjelici Psyche s Caltechovim opservatorijem Palomar. Taj “prvi svjetlosni” trenutak predstavlja ključni korak prema budućim istraživanjima svemira s bržim prijenosom znanstvenih podataka, piše UNILAD.

Meera Srinivasan, voditeljica operacija za DSOC u JPL-u, naglasila je da je ovo bio izazovan pothvat, ali su timovi uspješno prenijeli, primili i dekodirali podatke. Ravnateljica tehnoloških demonstracija u sjedištu NASA-e u Washingtonu, Trudy Kortes, izjavila je kako postizanje “prvog svjetla” predstavlja ključnu prekretnicu u projektu DSOC, označavajući put prema bržim prijenosima podataka koji će omogućiti slanje visokih razlučivosti slika, znanstvenih informacija i strujanja videa.

Remember the tech demo that launched with #MissionToPsyche? Well, it just called home.

It’s the first time data has been transmitted – via laser – beyond the Moon, and it could transform how spacecraft communicate.

More on DSOC: https://t.co/LydN2YaQIn pic.twitter.com/NUaSzB53kv









— NASA JPL (@NASAJPL) November 17, 2023