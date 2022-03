PRIJETI LI NAM GLOBALNA APOKALIPSA? Nuklearni rat mogao bi dovesti do izumiranja čovječanstva

Autor: Zlatko Govedić

Nakon ruskog napada na Ukrajinu i odluke predsjednika Vladimira Putina da se nuklearno oružje stavi u stanje pripravnosti, diljem svijeta zavladala je velika zabrinutost od nuklearnog rata. Što bi se dogodilo kada bi do njega doista i došlo?

To ponajprije ovisi o tome koliko bi takvog oružja eksplodiralo. Rusija i Sjedinjene Države imaju 90% svjetskog nuklearnog arsenala. Rusija ima 1588 komada oružja raspoređenih na interkontinentalnim raketama koje imaju domet od najmanje 5500 km, kao i teške bombardere koji mogu nositi i bacati nuklearni teret. SAD pak ima 1644 takvih komada oružja. Usto, te dvije zemlje imaju još gotovo 5000 funkcionalnih bombi na lanserima. Potpuni nuklearni rat lako bi mogao izazvati izumiranje čovječanstva, ne samo zbog eksplozija i radijacije, nego i zbog globalnog zahlađenja, tzv. nuklearne zime koja bi uslijedila.

Vjerojatniji je scenarij ograničenog nuklearnog sukoba s tzv. taktičkim atomskim oružjem. Stručnjaci kažu da te manje bombe čine oko 35% američkog i ruskog arsenala. One imaju domet do 500 km kopnom i do 600 km morem ili zrakom. I to bi oružje imalo razorne učinke u blizini zone eksplozije, ali ne bi uzrokovalo najgoru moguću posljedicu – globalnu nuklearnu apokalipsu.

Trenutak eksplozije

Postoje različite vrste i veličine nuklearnog oružja, no moderne bombe pokreću reakciju fisije. Fisijske ili tzv. “atomske” bombe (“A-bombe”) uništile su Hiroshimu i Nagasaki snagom oko 20 kilotona TNT-a. Mnoga moderna oružja, međutim, imaju mnogo veću razornu snagu. Termonuklearne ili “vodikove” bombe (“H-bombe”) koriste se snagom početne reakcije fisije za fuziju atoma vodika unutar oružja. Ta reakcija fuzije pokreće još više neutrona, koji stvaraju više fisije, koji pak stvaraju više fuzije, i tako dalje. Rezultat je vatrena kugla s temperaturama koje odgovaraju toplini središta Sunca. Takve su bombe testirane, ali nikada nisu iskorištene u borbi.

Dakako, naći se na mjestu takve eksplozije znači – trenutačnu smrt. Primjerice, nuklearno oružje od “samo” 10 kilotona TNT-a smjesta bi ubilo oko 50% ljudi u krugu od 3,5 km od mjesta detonacije. Zračna detonacija imala bi još širi doseg. Smrt bi nastupila kao posljedica udarnog vala, vreline, vatre, intenzivne radijacije, urušavanja zgrada i gelera. Većina zgrada u krugu od 800 m od detonacije bila bi srušena ili teško oštećena.

Američka vlada, inače, savjetuje da u takvom slučaju građani treba da se upute u podrum ili središte velike zgrade i ostanu ondje najmanje 24 sata kako bi izbjegli najgore radioaktivne oborine.

Ni preživjelima u blizini područja detonacije ne ni bilo pomoći. Kako bi ceste i pruge bile uništene, bolnice sravnjene sa zemljom, a liječnici i medicinske sestre u zoni eksplozije mrtvi ili ozlijeđeni, bilo bi malo opcija za dovođenje zaliha ili ljudi u pomoć, napose s obzirom na visoku razinu radijacije nakon detonacije. Na preživjelima bi se našla radioaktivna prašina pa bi oni morali biti dekontaminirani. Većina bi vjerojatno pretrpjela fatalne opekline od početne eksplozije, a smrt bi mogla nastupiti i od tzv. vatrenog nevremena, ovisno o konfiguraciji terena. Takva he vatrena oluja u Hiroshimi bila zahvatila površinu od 11,4 km².

Radioaktivne oborine

Radijacija je sekundarna i mnogo podmuklija posljedica nuklearne eksplozije. Fisijske bombe bačene na Japan stvorile su lokalne oborine, no moderno termonuklearno oružje odbacilo bi radioaktivni materijal visoko u stratosferu, uzrokujući globalne oborine.

Rizik od oborina najveći je unutar 48 sati od eksplozije. U nedostatku snijega ili kiše, koji bi pomogli da se otpadne tvari što prije povuku pod zemlju, i najudaljenije čestice mogle bi imati minimalnu radioaktivnost do trenutka kada padnu na tlo.

Na području koje je u trenutku eksplozije bilo ozračeno količinom od 1000 R/h (rendgena na sat), nakon 48 sati radijacija će pasti na 10 R/h. Otprilike polovica ljudi koji dožive ukupnu dozu zračenja od oko 350 R tijekom nekoliko dana vjerojatno će umrijeti od akutnog trovanja zračenjem. (Za usporedbu, CT skeniranje abdomena izlaže ljude radijaciji manjoj od 1 R.)

No čak i oni koji prežive radioaktivne oborine cijeli će život biti izloženi visokom riziku od raka. Specijalizirane bolnice u Hiroshimi i Nagasakiju liječile su više od 10.000 službeno priznatih preživjelih. Većina ih je umrla od raka i leukemije.

U Ukrajini, koja proizvodi 10% svjetske pšenice, oborine bi mogle pasti na usjeve, što bi uzrokovalo dugotrajne probleme poput raka. Naročito problematičan bio bi radioaktivni jod. Kod krava se jod taloži u mlijeku, a kod djece se jod iz mlijeka taloži u štitnjači, što bi naposljetku dovelo do raka štitnjače.









Ekološka katastrofa

Radioaktivnost i oborine uvelike bi utjecale na okoliš, ovisno o opsegu nuklearnog sukoba. Nakon nuklearnih eksplozija, u atmosferi bi završile ogromne količine pepela i čađe, što bi rezultiralo hlađenjem globalne klime. Iako jedna ili dvije nuklearne eksplozije ne bi imale globalne učinke, detonacija “samo” sto hirošimskih bombi snizila bi globalnu temperaturu ispod razina iz Malog ledenog doba koje je trajalo od početka 14. do sredine 19. stojeća.

Tada su temperature bile pale za čak 2 °C, što je veći pad od povećanja zatopljenja zabilježenog od početka industrijske revolucije (otprilike 1 °C). Takva iznenadna hladnoća danas bi mogla utjecati na poljoprivredu i opskrbu hranom. Malo ledeno doba uzrokovalo je glad u vrijeme kada je globalna populacija bila sedam puta manja od današnje.

Neka nam je svima sa srećom.