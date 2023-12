Prije desetak godina najglasniji zvuk je odjeknuo u oceanu: Nitko nije znao o čemu se radi

Autor: F.F

Polako već davne 1997. godine, duboki i misteriozni zvuk odjeknuo je u utrobi Zemljinih oceana, stvarajući zvuk super niske frekvencije koji je podsjećao na klizajući ‘bloooop’. Taj zvuk ostao je godinama najglasnijom neidentificiranom bukom zabilježenom pod vodom, poznatom kao Bloop. Tijekom vremena, pojavilo se mnogo teorija o podrijetlu ovog jezivog zvuka.

Neki su mislili da je to rezultat podvodnih vojnih vježbi ili brodskih motora, dok su drugi čak sumnjali da bi to moglo biti povezano s dubokomorskim bićem. Zvuk Bloopa ima valovitu frekvenciju sličnu zvuku kitova, no detektiran je na udaljenosti većoj od 5000 kilometara od dva niza hidrofona. Da bi putovao tako daleko, taj neidentificirani zvuk morao je biti izuzetno jak – preglasan da bi potjecao od pojedinačnog podvodnog bića.

Uz to, iako se zvuk Bloopa čini kao ‘bloop-y’ kada se reproducira, izvorna snimka je 16 puta sporija, stvarajući dojam kotrljajuće grmljavine umjesto zvuka nekog velikog bića. Pomoću lokacije hidrofona, istraživači Nacionalne agencije za oceane i atmosferu (NOAA) uspjeli su suziti podrijetlo Bloopa na područje blizu južne obale Čilea u Tihom oceanu.

Tijekom godina, postavljanjem dodatnih hidrofona sve bliže Antarktici, istraživači NOAA-e nesvjesno su se približili izvoru Bloopa. Konačno, 2005. godine otkrili su da je Bloop zapravo zvuk ledenog potresa – zvuk pucanja i odvajanja santehnike leda od antarktičkog ledenjaka.

Iako su novi hidrofoni NOAA-e posljednjih godina zabilježili slične zvukove u južnom oceanu i Atlantiku, koji su također proizašli iz potresa leda, nalazi s Antarktike potvrdili su podrijetlo Bloopa i otkrili da su takvi zvukovi česti rezultat klimatskih promjena i gubitka leda na Antarktici. Veliki komadi leda već se odlamaju, a znanstvenici upozoravaju da će ledeni potresi postati sve učestaliji s ubrzanjem gubitka leda uzrokovanog klimatskim promjenama.