Prepoznajete li ovo stvorenje? Po prvi put zabilježeno kako nastaje njegov zaštitni znak

Njuška velikog morskog psa čekićara vjerojatno je najprepoznatljivija u životinjskom svijetu. Sa širokim, spljoštenim njuškama i velikim okruglim očima na krajevima, ovi morski psi su lako uočljivi. A sada su, po prvi put, znanstvenici po prvi put zabilježili korak po korak kako se ovaj ‘čekić’ formira u embrionalnoj fazi razvoja.

Za razliku od većine riba, ove vrsta morskih pasa rađaju žive mlade. No, istraživači nisu mogli puno saznati o razvoju bilo koje od desetak ili više vrsta.

For the first time, scientists have captured step-by-step how this “hammer” forms in developing hammerhead sharks.





Learn more: https://t.co/lLxkn7tflg @NewsfromScience pic.twitter.com/rbf83UfBBd

— Science Magazine (@ScienceMagazine) October 6, 2023