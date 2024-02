Poznata voditeljica opisala sablasno iskustvo: ‘Za ovakvog duha nikada niste čuli’

Autor: Zlatko Govedić

Britanska televizijska voditeljica, producentica, glumica i spisateljica Yvette Fielding (55) prošlog četvrtka gostovala je u emisiji “This Morning” na kanalu ITV. Voditelji emisije Alison Hammond i Dermot O’Leary zamolili su je da opiše susret s duhom.

Očekivamo, paranormalna iskustva nisu strana poznatoj TV zvijezdi, s obzirom na to da je o tome često govorila u emisijama Most Haunted i Ghosthunting With. Fielding je svoja iskustva prepričala i u novoj knjizi.

“Bio je to prvi put da sam zapravo vidjela ono za što sam mislila da je duh. Ali, to nije bio ‘cijeli duh’, bio je to par nogu, samo par nogu!”, ispričala je u emisiji.

‘Bilo je fascinantno’

Zatim je objasnila ono za što očekujemo da je pravilo broj jedan lovaca na paranormalno: “Nikada ne idite sami u WC”.

“Čak ću ostaviti otvorena vrata kabine, nije me briga tko me gleda, nećeš me ostaviti samu”, rekla je.

“Nas troje hodali smo hodnikom i svi smo stali jer se glavnim stubištem penjao par nogu u kožnim čizmama iznad koljena, hodajući gotovo usporeno po stubama. Sve troje smo to vidjeli u isto vrijeme, okrenuli se i potrčali”, ispričala je.

Par misterioznih čizama penjao se po stubištu. Kada se okrenula da potrči u drugom smjeru, nije se osvrtala pa nije znala jesu li je noge slijedile.

“Bilo je stvarno fascinantno”, zaključuje Fielding.

Paranormalni fenomeni

Mnogi ljudi diljem svijeta tvrde da su imali susrete s duhovima ili doživjeli paranormalne pojave. Neki opisuju osjećaj prisustva, hladnoću ili osjet neobjašnjivih dodira, dok drugi tvrde da su vidjeli ili čuli neobične stvari koje ne mogu racionalno objasniti.

Zanimanje za paranormalno obuhvaća širok spektar tema, uključujući uklete kuće, natprirodne pojave, reinkarnaciju i kontakt s dušama preminulih. Ti fenomeni često potiču istraživače, skeptike i vjernike da istraže njihovu prirodu i podrijetlo.

Iako su mnogi skeptični prema paranormalnim iskustvima, postoje i oni koji tvrde da su takva iskustva stvarna i značajna za njihov život. Bez obzira na to vjerujemo li u paranormalno ili ne, činjenica je da ta iskustva imaju snažan utjecaj na pojedince i društvo u cjelini.