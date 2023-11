Povijesna suša na prastaroj rijeci otkrila drevne tajne: Pronađeni 2000 godina stari predmeti

Povijesna suša koja je zahvatila rijeku Amazonu u Brazilu otkrila je drevne kamene rezbarije koje bi mogle datirati čak do dvije tisuće godina unatrag. Na obalama rijeke Rio Negro pronađeni su petroglifi, to jest prapovijesni crteži urezani u stijene, prikazujući ljudska lica, likove i životinje. Ove rezbarije su se pojavile zbog smanjenja razine vode na arheološkom lokalitetu poznatom kao Ponto das Lajes.

Prema procjenama znanstvenika, crteži su urezani u kamen između 1000. i 2000. godine. Prvi put su dijelom otkrivene tijekom teške suše 2010. godine, kada je razina vode Rio Negra pala na 13,63 metra, što je tada bila najniža razina zabilježena u poznatoj povijesti ispod razine od 13 metara.

U nekim dijelovima Amazone, od srpnja do rujna ove godine, palo je najmanje oborina od 1980. godine, prema podacima brazilske Nacionalne agencije za upozoravanje na prirodne katastrofe (Cemaden).

