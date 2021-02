POTPUNO ZASTRAŠUJUĆE ISKUSTVO: Jeste li ikada doživjeli ‘Paralizu sna’?

Autor: Snježana Vučković

Jedno od najjezivijih iskustava koje se velikom broju svjetske populacije prilikom spavanja dogodi barem jednom u životu, naziva se “Paralizom sna”.

Međutim, mnogi se ispitanici suočeni s ovom horor situacijom u mraku svoje spavaće sobe, ne slažu kako je u pitanju san. Oni inzistiraju da je sve ono što im se događa tijekom te faze spavanja – potpuno stvarno te tvrde da su budni.

Tijelo spava – mozak budan

Znanost je pokazala točnim da je mozak uistinu jedini organ koji je tijekom te situacije budan, no ostatak tijela u potpunosti je paraliziran. Upravo ta situacija “spavače” koji proživljavaju ovo stanje dovodi do neopisivog straha, no vrisak i zazivanje pomoći nitko ne čuje, jer su glasnice također paralizirane.

Najveću jezu u “paralizi sna” izazivaju pojave koje osobe sklone ovom poremećaju sna opisuju potpuno stvarnim.









Scenarij je kod svih ispitanika gotovo identičan: jasno čuju da im u sobu netko ulazi. Ta prisutnost im ne želi dobro, obično je u obliku crne sjene ljudskih kontura i vrlo je intenzivno osjećaju. Ispitanici tvrde kako im taj entitet sjeda na prsa i zaustavlja disanje…

I oko ovog poremećaja sna, znanost i crkva lome koplja…

Znanstvenici objašnjavaju kako je riječ tek o vlastitim strahovima koje projicira mozak prestravljenih spavača, dok crkva uopće ne sumnja kako je riječ o napadima demona.









Također, kao jedno od učestalih objašnjenja, navode se otmice izvanzemaljaca, no kako god bilo, osobe koje pate od Paralize sna žive u vječitom strahu od spavanja i sa činjenicom da ovakvoj nedovoljno istraženoj pojavi – nema lijeka.