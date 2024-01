Potisnik kineske rakete pao iz svemira: Umalo pogodio kuću, ljudi vrištali i sve snimili

Odbačeni dijelovi rakete nakon nedavnog kineskog lansiranja satelita pali su blizu naseljenih područja, a prolaznici su zabilježili pad na snimci objavljenoj na X-u.

Kineska nacionalna svemirska uprava lansirala je dva satelita u orbitu 25. prosinca u 11.26 po lokalnom vremenu s lansirnog centra za satelite Xichang u pokrajini Sečuanu.

Raketa Long March 3B nosila je dva satelita za kineski navigacijski satelitski sustav Beidou, koji je ekvivalent američkom GPS sustavu.

I dok su sateliti uspješno dostavljeni u srednje visoku orbitu oko Zemlje (MEO) (2000 do 35.000 km visine), bočni potisnici višestupanjske rakete pali su na tlo u autonomnoj regiji Guangxi na jugu Kine.

Snimka pokazuje pad i eksploziju jednog od potisnika unutar šumovitog područja. Drugi potisnik navodno je pao blizu jedne kuće.

Heads up: it’s been a while, but this kind of falling booster action was a feature of the Long March 3B launches of Beidou satellites from Xichang. https://t.co/rRM0mQ2g0p https://t.co/UnFXaoGgC4 pic.twitter.com/7XkRCTFLaW

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 26, 2023