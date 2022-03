POMICANJE GRANICA ZAKONA FIZIKE: Svemirski teleskop ‘James Webb’ nije ni počeo s radom, a već je nadmašio sva očekivanja

Svemirski teleskop sljedeće generacije “James Webb” još je u siječnju stigao na svoje odredište. Od tada prolazi šestomjesečni proces puštanja u rad kako bi bio spreman za opću upotrebu.

Kao što svjedoči naslovna fotografija, jedan dio tog procesa – poravnavanje njegovih 18 šesterokutnih berilijskih zrcala tako da funkcioniraju kao jedno – sada je uspješno završen.

Fotografija, koja prikazuje zvijezdu udaljenu otprilike 2000 svjetlosnih godina, pokazuje iznimnu razinu oštrine koja pokazuje da teleskop radi čak i bolje nego što su znanstvenici očekivali.

Here’s more info on the @NASAWebb field. Can ID only one galaxy at z=0.285, the rest don’t have spectroscopic redshifts. Deepest optical image I can find is Pan-STARRS. The milky way star distance is 1,995 light years from @ESAGaia. I’ve added some labels for @marinakoren et al. pic.twitter.com/AJ3nflJ4qE

— Grant Tremblay (@astrogrant) March 16, 2022