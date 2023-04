‘POJELI SU JE ČUDOVIŠNI RAKOVI!?’ Ovo je jedna od najbizarnijih teorija o jednom od najvećih zrakoplovnih misterija u povijesti

Više od 82 godine nakon što je Amelia Earhart nestala iznad Tihog oceana tijekom pokušaja da obiđe svijet u svom Lockheed modelu 10 Electra, pitanje što joj se dogodilo i dalje ostaje jedna od najvećih neodgovorenih misterija modernog doba.

Posljednjih godina pronađeni su tragovi koji upućuju na to da je Earhartin zrakoplov možda pao negdje na udaljenom pacifičkom atolu Nikumaroro te da su avijatičarka i njezin navigator Fred Noonan možda čak preživjeli nekoliko dana na malom otoku dok su čekali spas.

Zanimljivo je da je britanski kolonijalni časnik Gerard Gallagher pronašao 13 ljudskih kostiju na otoku 1940. godine, no one su nažalost u međuvremenu izgubljene, što onemogućuje daljnje proučavanje.

Neki istraživači smatraju da je razlog zbog kojeg je pronađeno tako malo kostiju taj što su Earhartine ostatke proždrli ili odvukli kokosovi rakovi.

No ako je tako, tvrde oni, neke od njezinih kostiju još uvijek bi mogle biti razbacane (i možda zakopane) po otoku.

Kad bi bilo moguće locirati čak i jednu takvu kost, to bi pomoglo u rješavanju misterija jednom zauvijek.

Pravi kapitalci

Kokosov rak (Birgus latro) vrsta je zemaljskog suhozemnog pustinjačkog raka iz reda deseteronožaca (Decapoda). Poznat kao rak pljačkaš i palmin lopov. To je najveći kopneni člankonožac na svijetu, i vjerojatno je na višoj granici veličine za kopnene životinje s egzoskeletom u Zemljinoj atmosferi.

Dug je do 40 cm, ima masu do 4,1 kg, a raspon nogu mu je 0,91 m, s time da su mužjaci veći od ženki. Dio oklopa može dosegnuti dužinu do 7,8 cm i širinu do 20 cm.









Mogu živjeti 100 godina, a rastu cijeli život. Može ga se naći na otocima Indijskog oceana, djelomično oko Pacifika i istočno na otočju Gambier, zrcaleći raspodjelu kokosove palme; ekstirpirao je na većim područjima zbog značajne ljudske populacije, uključujući na kopnu Australije i Madagaskara.

Žena koja je postala legenda

Amelia Earhart (1897.-?) bila je prva žena koja je tromotornim zrakoplovom preletjela Atlantski ocean. Bilo je to 20. svibnja 1932. Samo tri godine poslije, trebalo joj je 18 sati i 16 minuta da preleti od Havaja do Kalifornije. Zbog svega se toga smatra jednom od najznačajnijih pionirki avijacije.









U svibnju 1937. odvažila se poći u pustolovinu koju dotad još nitko nije bio ostvario. Kanila je preletjeti Zemlju po dužini ekvatora, nekih 40 tisuća kilometara. Nakon više međuslijetanja, 2. srpnja iz gradića Lae u Papua Novoj Gvineji s navigatorom Fredom Noonanom (1893.-?) poletjela je prema otoku Howland koji se nalazi usred Tihog oceana, na pola puta između Australije i Havaja. Međutim, onamo nikada nisu sletjeli. Nakon nekoliko javljanja preko radija, izgubio im se svaki trag. Ubrzo je uslijedila dotad najveća akcija potrage u kojoj su sudjelovala 64 zrakoplova, kao i osam ratnih brodova. Nakon dva tjedna potraga je obustavljena, a Earhart i Noonan proglašeni su mrtvima. Zrakoplov nikada nije pronađen.

Sve do dana današnjeg svako malo javi se neki istraživač ili stručnjak koji tvrdi da je riješio misterij. Osim navedenog projekta Blue Angel, među zapaženijima bio je i Richard Jantz, profesor antropologije sa Sveučilišta Tennessee, koji je u ožujku 2018. izjavio kako kosti pronađene tri godine nakon Earhartina nestanka na pacifičkom otoku Nikumaroro pripadaju upravo njoj, iako su prethodne studije ukazivale na to da one pripadaju muškoj osobi. Dakako, postoje i nebrojene teorije urote, od toga da su njezin zrakoplov oteli izvanzemaljci do toga da je preživjela let, promijenila identitet i nastavila živjeti u tajnosti.