Pogledajte usporenu snimku erupcije jednog od najaktivnijih vulkana na svijetu

Vulkan Kilauea na Havajima ponovno je počeo eruptirati nakon gotovo tri mjeseca mirovanja, a užareni slapovi lave izbili su u nedjelju unutar jednog od njegovih kratera, prema američkom Geološkom institutu.

Na društvenim mrežama objavljene su snimke koje pokazuju nevjerojatne prizore izbacivanja lave iz pukotina.

“U ovom trenutku, lava u vulkanu Kilauea ograničena je na vrh i ne predstavlja opasnost po zajednicu”, rekla je Havajska agencija za hitne situacije.

No, vulkanske čestice i plinovi mogu dovesti do problema s disanjem kod ljudi koji su izloženi ili su u izravnom kontaktu.

🚨#BREAKING: Kilauea Volcano has just begun to Erupt as it’s currently unleashing Massive Lava Fountains inside the volcano’s crater

📌#Hawaii | #USA

Hawaii’s Kilauea volcano, one of the world’s most active volcanoes, has just begun erupting just moments ago and is currently… pic.twitter.com/wyOP7Bnt58

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 11, 2023