Pogledajte što se dogodi ako zaplješćete u podnožju mistične Chichen Itze: Svi se pitaju kako je moguće

Drevni hram Chichen Itze, nekada ogromni majanski grad u Meksiku, danas je poznat kao popularna turistička atrakcija. Međutim, ovo povijesno nalazište krije i fascinantna tajnu koju je turistima svojevremeno otkrio jedan turistički vodič – akustički fenomen koji stvara zvuk ptice kvecal.

Hram je izgrađen s posebnom svrhom – zvuk sa dna piramide putuje prema vrhu, gdje se nalazi velika komora. Ovdje se događa nevjerojatna stvar: zvuk se odbija od komore i vraća prema dolje prema posjetiteljima. Rezultat je zvuk koji podsjeća na zvuk ptice kvecal, što je stvorilo mnoge upitnike nad glavama znatiželjnih istraživača i znanstvenika.

When you clap your hands in front of Chichen Itza stairs, the echo sounds like a quetzal bird pic.twitter.com/Pgdoo6nQgd





