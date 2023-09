Pali se alarm u Europi: Stigla je invazivna i opasna vrsta kukaca s vrlo bolnim ubodom

Autor: H.B.

Nedavno su se u Europi pojavili dosta opasni i nevjerojatno izdržljivi i otporni invazivni kukci. Naime, crveni vatreni mravi uočeni su na Siciliji i to je prvo službeno viđenje ove vrste na europskom tlu, prenosi Science Alert. Ova vrsta mrava, koja inače ima vrlo bolan ubod, potječe iz Južne Amerike i ako se nastave širiti kao što su se proširili drugdje, stručnjaci smatraju da bi mogli osvojiti cijeli kontinent.

Gdje je problem? Pa crveni vatreni mravi, Solenopsis Invicta, peta su najskuplja invazivna vrsta na svijetu i uzrokuju milijarde dolara ekološke štete. Uz tu štetu, ovaj pridjev vatreni označava opasnost jer ovi mravi, iako su mali, zadaju vrlo bolan ubod, uz to kreću se u čoporima koji broje više od pola milijuna jedinki, a lako mogu napasti i plijen puno veći od sebe. Mravi su to koji kada šire koloniju guraju sve pred sobom, od biljnog do životinjskog svijeta i tako mogu ugroziti razne vrste.

Primjerice, u Australiji je ova invazivna vrsta na rubu nadmašivanja ekološke štete koju uzrokuju divlje mačke, divlji psi, lisice, deve, zečevi i žabe krastače zajedno. “Crveni vatreni mravi su jedna od najgorih invazivnih vrsta. Može se širiti alarmantno brzo”, rekao je evolucijski biolog Mattia Menchetti s Instituta za evolucijsku biologiju u Španjolskoj. “Pronalazak ove vrste u Italiji bilo je veliko iznenađenje, ali znali smo da će ovaj dan doći”.





‘Nismo mogli vjerovati’

Znanstvenici već dugo upozoravaju da je njihovo širenje neizbježno, i u prošlom stoljeću su se nastanili i raširili po Meksiku, Kini, Tajvanu, jugu SAD-a, u Australiji, Japanu, Karibima i na Filipinima. Stručnjaci smatraju da je većina ovih mrava u svijet otišla su juga SAD-a i to sve zbog moderne globalizacije trgovine. Stručnjaci kažu da vatreni mravi vrlo lak način rasprostranjivanja putem brodova jer dovoljno je da samo jedna kolonija prođe u nekom paketu ili kontejneru i na drugom kontinentu ili državi imaju problem. U Europi proteklih godina presreli nekoliko kontaminiranih proizvoda na granici, ali mravi su svejedno ušli. Jednom kada ovi mravi dođu na novu destinaciju, mogu prevaliti kilometra u kratkom roku, bilo da lete, bilo da plivaju jer, eto, mogu stvoriti splav svojim tijelima, a mogu na kraju putovati i ispod zemlje.

“Desetljećima su znanstvenici strahovali da će mravi stići u Europu. Nismo mogli vjerovati svojim očima kad smo to vidjeli”, rekao je Mechentti koji ih je prvi put u Europi vidio kada su dobili slike sa Sicilije gdje je pronađeno stanište u blizini Syracuse. Pronašli su tamo čak 88 gnijezda na relativno malom komadu zemlje u blizini rijeke, a te su kolonije već uključivale na tisuće mrava radnika.

Bodu ljude već godinama

“Nije jasno kako je vrsta dospjela na ovo mjesto, ali čini se da u posljednjih nekoliko godina nisu provedeni nikakvi veliki projekti uređenja krajobraza ili sadnje i vrlo je malo vjerojatno da to predstavlja prvo mjesto dolaska i jedino mjesto u tom području”, pišu istraživači. “Blizina jedne od glavnih teretnih luka na otoku, luke Augusta (13 km sjeverno), može biti relevantna za njihov dolazak”. Mještani su znanstvenicima rekli da ih ovi mravi bodu od 2019. godine, a vjerojatno su se od tada proširili i dalje.

Procjenjuje se da oko sedam posto europskog kopna ima pogodnu klimu za ove mrave, uključujući polovicu urbanih područja u Europi. “Ovo je posebno zabrinjavajuće jer mnogi gradovi, uključujući London, Amsterdam i Rim, imaju velike morske luke, što bi moglo omogućiti mravima da se brzo šire u više zemalja i kontinenata”, kaže biolog Roger Vila, također s Instituta za evolucijsku biologiju. Menchetti, Vila i kolege sada planiraju iskorijeniti što više gnijezda vatrenih mrava na Siciliji.