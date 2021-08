OVOGODIŠNJI SRPANJ POSEBNO ZABRINUO ZNANSTVENIKE: ‘Ovo je rekord! Ovaj podatak naglašava jedan uznemirujući put’

Ovogodišnji srpanj ćemo, osim po povratku turista, pamtiti i po ljetnim vrućinama.

Ništa neobično za srpanj, reklo bi se. Ili ipak nije?

Naime, znanstvenici su objavili kako je srušen rekord – bio je ovo najtopliji srpanj u povijesti, prenosi NBC.

Govore to i podaci koje je objavila američka Nacionalna agencija za istraživanje oceana i atmosfere (NOAA).

“Srpanj je obično najtopliji mjesec u godini na svijetu, ali je srpanj 2021. bio najtopliji taj mjesec ikada zabilježen“, priopćio je Rick Spinrad, voditelj NOAA-e.

“Ovaj rekord naglašava uznemirujući put koji su postavile klimatske promjene”, dodao je.

Prosječna temperatura na cijelom svijetu bila je 0.9 stupnjeva Celzijevih iznad prosjeka, što ukazuje da je ovaj srpanj bio najtopliji mjesec otkad su počela mjerenja prije 142 godine.

U Aziji je tako zabilježen najtopliji srpanj, a u Europi drugi najtopliji, dodaje NOAA.

U priopćenju NOAA-a objavljen je kolaž fotografija koje ilustriraju strašne posljedice klimatskih promjena, uključujući poplave, toplinske valove, sušu, uragane i požare.

