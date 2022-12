OVO SU NAJVEĆA ZNANSTVENA OTKRIĆA U 2022. GODINI: Otkrili smo zašto i kako starimo, našli očuvanog mamuta i shvatili kako mislimo

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Nakon dviju teških godina obilježenih pandemijom covida-19, godina 2022. ostat će poznata kao “godina povratka u staro normalno”. Osim što je koronavirus bio preplavio vijesti, čak su i najvažnija medicinska i farmakološka dostignuća, poput cjepiva, postala predmetom političkih kontroverzija. Tek kada se zloslutni oblak pandemije počeo raspršivati, teme iz svijeta znanosti ponovno su zadobile pozornost javnosti. Ono što je došlo na vidjelo nikako nas ne može ostaviti ravnodušnima. Promijenili smo razumijevanje vlastite vrste, od prapovijesti do budućnosti u svemiru.

Doznali smo zašto starimo, za što je sve sposoban naš mozak te zašto su posljedice klimatskih promjena mnogo teže nego što se donedavno pretpostavljalo. Zapravo, teško je izdvojiti najvažnija znanstvena otkrića 2022., ali ovih nas je deset najviše zaintrigiralo. Kada su rudari u kanadskoj provinciji Yukonu u lipnju otkrili životinju smrznutu u vječnom ledu, brzo su pozvali stručnjake sa Sveučilišta u Calgaryju koji nisu ni slutili što će ondje zateći.

Ostali su zapanjeni kada je utvrđeno da je riječ o ženki vunastog mamuta, staroj oko 30.000 godina, sa savršeno očuvanim noktima na nogama, kožom, trupom i dlakom. To je dosad najbolje očuvan primjerak te vrste pronađen u Sjevernoj Americi.





“Ovo je najbliže susretu sa živim mamutom što možete zamisliti. Doista je nevjerojatno da je ta životinja uginula tako davno, a da je toliko dobro očuvana da još ima dlake po sebi”, rekao je paleontolog Dan Shugar i dodao da je to “najuzbudljivije znanstveno otkriće u kojem je sudjelovao”.

Studija objavljena u kolovozu otkrila je da su znanstvenici u pustinjskom području države Ute pronašli 88 fosiliziranih tragova stopala odraslih i djece, vjerojatno starijih od 12.000 godina. Riječ je o tek drugom nizu ljudskih tragova iz ledenog doba koji su identificirani u Sjedinjenim Državama.

Prvi je bio otkriven 2021. No zašto je to otkriće toliko važno? Ono nam govori da su ljudi naselili to područje 7500 godina prije nego što se dosad mislilo, a to bi moglo poljuljati naše trenutačno razumijevanje ljudske evolucije.

Spas od asteroida

“Sada kad imamo ovaj ljudski element, priča o vrlo ranim ljudima postaje stvarnija. Sada nam je dostupno više sredstava, više je interesa, bit će još otkrića”, zaključio je arheolog David Madsen sa Sveučilišta u Nevadi.

U rujnu je NASA zabila svemirsku letjelicu DART u asteroid. Htjeli su istražiti može li takav sudar izbaciti asteroid iz orbite, što bi Zemlju moglo zaštititi od apokaliptičnog udara asteroida, poput onog koji je uništio dinosaure prije 66 milijuna godina. Letjelica vrijedna 325 milijuna dolara, mase 610 kg, za cilj je imala asteroid Dimorphos koji je tada bio udaljen oko 10,6 milijuna km od nas. DART se zabio u svemirsku stijenu brzinom od 22.000 km/h te je bio uništen u trenutku. Bitno je to da je misija bila uspješna jer je letjelica uspjela izbaciti Dimorphos iz njegove prethodne orbite. “Koliko možemo reći, naš prvi planetarni obrambeni test bio je uspješan. Mislim da Zemljani mogu mirno spavati. Ja definitivno hoću”, zaključuje inženjerka Elena Adams sa Sveučilišta “Johns Hopkins”.

Australski istraživači u listopadu su objavili da su uzgojili moždane stanice u laboratoriju koje su naučile igrati staru videoigricu Pong. “Mini-mozgovi” koje su stvorili mogu osjetiti okolinu i reagirati na nju. Neuroznanstvenik Brett Kagan iz tvrtke Cortical Labs ustvrdio je da je njegov tim stvorio prvi “samosvjesni mozak uzgojen u laboratoriju” i zaključio: “Nismo mogli pronaći bolji izraz za opisivanje ovog izuma. Ovaj mozak može preuzeti informacije iz vanjskog izvora, obraditi ih i zatim reagirati na njih u stvarnom vremenu”.









U eksperimentu su istraživači uzgojili ljudske neurone iz matičnih stanica i mišjih embrija i sastavili “mini-mozak” koji se sastoji od 800.000 stanica. Povezali su ga s igrom Pong preko elektroda koje su pokazivale na kojoj je strani lopta i koliko je udaljena od vesla. Nakon “gledanja” videoigre, stanice su proizvele električnu aktivnost koja im je dala povratnu informaciju o tome jesu li udarale loptu ili ne. Mini-mozak naučio je igru u pet minuta. Često je promašivao loptu, ali je njegova stopa povezivanja bila viša od slučajnosti. “Prikrivena svijest” je stanje u kojem mozak reagira na vanjski svijet s određenim razumijevanjem, ali tijelo ne reagira.

U studenome su neurolozi sa sveučilišta Columbia i Harvard objavili studiju prema kojoj čak 15 do 20 posto pacijenata koji izgledaju kao da su u komi pokazuje određeni stupanj unutarnje svijesti kada se prate tehnologijom koja može mjeriti aktivnost mozga. To otkriće promijenilo je naše razumijevanje kome i drugih stanja bez reakcije tijela.

Otapanje Grenlanda

Štoviše, otkriveno je da ljudi čija je prikrivena svijest rano otkrivena imaju veće šanse za potpuni funkcionalni oporavak. “Ovo je golema spoznaja u neuroznanosti. Razumijevanje da bi, dok se mozak oporavlja, jedan od sedam ljudi mogao biti svjestan, itekako svjestan, onoga što mu se govori, i da se to primjenjuje svaki dan u svakoj jedinici intenzivne skrbi, to je divovski pomak”, zaključili su stručnjaci.









Grenland je najveći otok na svijetu. Njegov ledeni pokrov, koji se prostire na oko 75 posto površine, druga je najveća ledenjačka masa na svijetu, nakon Antarktike. No čini se da ona nestaje brže nego što smo dosad mislili. Toplije oceanske vode i porast temperature zraka ubrzali su topljenje arktičkog tla. Prema studiji Sveučilišta u Edinburghu, objavljenoj u listopadu, Grenland svake godine gubi oko 250 milijardi tona leda. Ti se gubici s vremenom ubrzavaju. Topli zrak uzrokuje topljenje površine ledene ploče, pri čemu voda otječe u ocean.

Znanstvenici kažu da to uzburkava vodu, što uzrokuje podizanje topline iz oceana i dodatno zagrijavanje vode koja dodiruje led. Zbog toga se ledenjaci brže tope. To bi moglo podići razinu oceana do te mjere da će se čak i New York i San Francisco morati pripremiti za “novo normalno”. Znanstvenici su naročito zabrinuti zbog učinaka koje bi otapanje ledene ploče moglo imati na brojne obalne gradove diljem svijeta. Svi bi oni mogli postati podvodni gradovi ako se ledeni pokrovi otope toliko da značajno podignu razinu mora.

Europska svemirska agencija (ESA) u listopadu je objavila da u Sunčevu sustavu postoji više od 30.000 asteroida bliskih Zemlji (NEA). To su svemirske stijene, ponekad i ogromne, koje se okreću oko Sunca na stazama relativno blizu Zemljine orbite. Njih 1425 imaju “vjerojatnost veću od nule” da udare u Zemlju. Stoga nije čudno što ih astronomi pomno prate. Od 30.039 NEA, njih 10.000 ima promjer veći od 140 m, a tisuću ih ima promjer veći od 1000 m. Za utjehu možemo reći da veliki asteroid pogađa Zemlju u prosjeku svakih 5000 godina, a asteroid koji bi mogao uništiti ljudsku civilizaciju svakih milijun godina.

Nestali rakovi

U listopadu je CBS News izvijestio da je u posljednje dvije godine s Aljaske nestalo milijardu rakova, što je 90 posto ukupne populacije, a stručnjaci još ne znaju zašto. Pad je toliko ozbiljan da su vlasti morale otkazati nadolazeću zimsku sezonu rakova prvi put u povijesti države, zbog čega će gospodarstvo vjerojatno pretrpjeti štetu od 200 milijuna dolara. No što je još gore, znanstvenici se brinu da bi to mogao biti zlokoban znak za globalni ekosustav.

Dva najvjerojatnija objašnjenja jesu bolest i klimatske promjene. Nacionalna agencija za istraživanje oceana i atmosfere (NOAA) tvrdi da je Aljaska država koja se najbrže zagrijava u SAD-u, a rakovi trebaju hladnu vodu da bi preživjeli. Biologinja Miranda Westphal iz Uprave za ribu i divljač na Aljasci rekla je da je između 2018. i 2019. Beringovo more bilo iznimno toplo te da su se rakovi skupljali u najhladnijoj vodi koju su mogli pronaći. Kada se voda zagrije, njihov se metabolizam ubrzava, što ih potiče da jedu više.

Vjerojatno su umrli od gladi jer nije bilo dovoljno hrane. Prema studiji objavljenoj u listopadu, znanstvenici su ubrizgali ljudske živčane stanice u mozgove štakora. Otkrili su da ljudski neuroni nastavljaju rasti, stvarajući veze s moždanim stanicama domaćina i utječući na njihovo ponašanje. Te su stanice naposljetku narasle toliko da su sačinile jednu šestinu mozgova životinja. “Krajnji je cilj ovog rada bolje razumijevanje značajki složenih bolesti poput shizofrenije, poremećaja iz spektra autizma i bipolarnog poremećaja”, rekla je neuroznanstvenica Paola Arlotta sa Sveučilišta Harvard. Međutim, to je otkriće dovelo i do nekih etičkih dilema.

U kojem trenutku štakor kojem su implantirane ljudske stanice prestaje biti štakor? Može li taj proces stvoriti veoma inteligentne superštakore? “Ovo povećava mogućnost da stvorite poboljšanog štakora koji bi mogao imati kognitivne sposobnosti veće od običnog štakora”, zaključio je bioetičar Julian Savulescu sa Sveučilišta u Oxfordu.

Štakor ili čovijek

Finski znanstvenici u listopadu su objavili studiju prema kojoj muškarci stare brže od žena. Zaključili su da do 50. godine života muškarci imaju oko četiri godine starije tijelo. Taj “jaz u starenju” postoji i između muškaraca i žena u dvadesetima. Istraživači su testirali 2240 blizanaca u dvije dobne skupine: one između 21 i 42 godine i one između 50 i 76.

Upotrijebivši epigenetski sat, biokemijski test za mjerenje dobi, znanstvenici su usporedili kronološku dob svake osobe s biološkom dobi koju je izmjerio uređaj. Otkrili su da se razlika povećava s kalendarskom dobi, čak i kada se u obzir uzme način života. Autori studije tvrde da je, kod usporedbe muško-ženskih blizanaca, muškarac bio oko godinu dana biološki stariji od svoje sestre u svojim dvadesetima i četiri godine u svojim pedesetima.

“Ti su parovi odrasli u istom okruženju i dijele pola svojih gena. Razlika se može objasniti, primjerice, spolnim razlikama u genetskim čimbenicima i povoljnim učincima ženskog spolnog hormona estrogena na zdravlje”, zaključila je gerontologinja Anna Kankaanpää sa Sveučilišta Jyväskylä.