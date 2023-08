Ovo su mjesta gdje se formiraju zvijezde: Teleskop James Webb snimio nevjerojatan fenomen

Nedavno je teleskop James Webb (JWST) zabilježio pojavu jednog od najpoznatijih objekata na noćnome nebu. Dovoljno nam je blizu i ima istaknuti oblik te je astronomi amateri već desetljećima snimaju i dijele njene prekrasne fotografije. Riječ je o Vrtlog Galaksiji poznatoj i kao M51

No, nitko je do sada nije snimio tako detaljno kao svemirski teleskop James Webb (JWST). Galaksija je dobila ime po svome vrtložnom obliku koji podsjeća na vodu koja kruži oko odvoda. Kao i druge spiralne galaksije, M51 ima upečatljive uvijajuće krakove.

Integrirani podaci iz JWST-ovih kamera Near-InfraRed Camera (NIRCam) i Mid-InfraRed Instrument (MIRI) otkrivaju toplu prašinu koja se koncentrira duž spiralnih krakova koje na fotografiji vidimo u tamnocrvenoj boji. Svijetla područja duž krakova su mjesta gdje se formiraju zvijezde, a vode prema središnjoj plavoj jezgri, piše Universe Today.

NEWS 🚨: NASA’s James Webb Space Telescope has captured the clearest-ever image of the Whirlpool galaxy pic.twitter.com/RJyD4wHziu

— Latest in space (@latestinspace) August 30, 2023