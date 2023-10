Ovo je nešto najjezivije što ćete danas vidjeti: Na dnu jezera pronašli čudovište

Autor: Dnevno.hr

Na međumrežju je nastala prava drama nakon što je Instagramom počela kružiti snimka koja prikazuje morskog psa s oštrim zubima u i stravičnim pogledom.

Snimka je objavljena 24. listopada i do sada je prikupila gotovo 400 000 reakcija. Ipak, ne radi se o pravom monstrumu!





Zastrašujući ‘morski pas’ nalazi se na dnu jezera Neuchâtel u Švicarskoj, a neki korisnici Reddita zaključili su da je vjerojatno korišten kao filmski rekvizit za Choc au Lac! u produkciji udruge La Jeunesse de la Côte.

Dugačak 6 metara

Kip je dugačak oko šest metara i napravljen je od takozvane. Kip, prvi put otkriven 2002. godine, postao je atrakcija za mnoge turiste s ronilačkom opremom koji su posjetili podvodnu zvijer.

Mnogi korisnici Instagrama brzo su spomenuli ogromnog morskog psa Brucea iz filma Ralje iz 1975. i komentirali objavu koja prikazuje ronioce kako se slikaju s morskim psom.

“Nema šanse da bi ostao tamo da sam ja taj tip, da sam to vidio, koristio bih snagu Posejdona da me podigne iz vode”, komentirao je jedan korisnik. “Ne mogu reći želim li se rukovati s onim tko je to napravio ili pobjeći od njega”, dodao je drugi. “Bilo bi smiješno da se netko od njih slika s njim i niotkuda oko zatreperi, a usta se širom otvore i zagrizu”, neki su od komentara na Instagramu.

Bilo kako bilo, želimo vam laku noć.