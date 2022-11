‘OVO JE JEDNO OD NAJVEĆIH ARHEOLOŠKIH OTKRIĆA’ Podzemni tunel dug 1400 m mogao bi voditi do Kleopatrine grobnice

Arheolozi su iskopali jedno od najvažnijih otkrića posljednjih godina – golemi tunel ispod hrama u Egiptu. Nalazi se na dubini 13 m ispod hrama “Taposiris Magna” u egipatskoj regiji Aleksandriji. Visok je 1,80 m i dug 1400 m. Stručnjaci su ga opisali kao “geometrijsko čudo”.

Najzanimljivija od svega je, međutim, mogućnost da taj tunel vodi do posljednjeg počivališta kraljice Kleopatre, što bi, ako je istina, bilo jedno od najvećih arheoloških otkrića svih vremena.

Arheolozi su dugo sumnjali da bi ona mogla biti pokopana ispod hrama.

“Kleopatra je pregovarala s Oktavijanom da joj dopusti da pokopa Marka Antonija u Egiptu. Htjela je biti pokopana s njim jer je željela ponoviti legendu o Izidi i Ozirisu. Pravo značenje kulta Ozirisa je da daje besmrtnost. Nakon njihove smrti, bogovi bi dopustili Kleopatri da živi s Antonijem u drugom obliku postojanja, tako da bi imali vječni život zajedno”, tumači arheologinja Kathleen Martinez.

U tunelu su već pronađeni brojni manji artefakti poput keramike pronađene ispod sedimenta mulja i novčića s likom same Kleopatre.

Ako je njezina grobnica doista skrivena negdje unutar ovog podzemnog prolaza, možda neće proći dugo prije nego što bude pronađena.

Is this the key to Cleopatra’s tomb? Experts find ‘miracle’ tunnel at Egyptian temple in the hunt for long lost queen’s final resting placehttps://t.co/ymKNAjIvuP

— LBC (@LBC) November 8, 2022