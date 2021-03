OVO JE FENOMENALNO: U ovome gradu 80 posto stanovnika uopće ne vozi auto. Plan je da ih nema uopće!

Autor: Maja Štefanac

Najpoznatiji sveučilišni i znanstveni grad, njemački Heidelberg, uskoro bi mogao postati još poznatiji kao grad s nultom stopom emisija stakleničkih plinova koji izazivaju globalno zatopljenje.

Plan je to gradonačelnika Eckarta Würznera, a želio bi da se u potpunosti smanji broj automobila na cesti. Kako sam kaže, nije protiv električnih automobila. Naprotiv, grad osigurava građanima koji kupe električni automobil subvenciju od 1000 eura, uz još 1000 ako ugrade stanicu za punjenje. No, električni automobili su nisko na listi alata kojima Würzner pokušava srezati ugljični otisak grada i njegovih stanovnika. Würznerov projekt osigurao je Heidelbergu reputaciju pionira u ekološki svjesnom urbanom planiranju, piše New York Times.

Kako bi na cesti bilo što je moguće manje automobila, gradonačelnik kupuje flotu autobusa na vodik, gradi mrežu “supercesta” za bicikle koje bi povezivale grad s predgrađima. Stanovnici koji se odreknu osobnog automobila imaju pravo na godinu dana besplatnog javnog prijevoza.

“Ako trebate automobil, koristite (aplikacije za) dijeljenje auta. Ako ne možete koristiti dijeljenje auta jer živite predaleko i nema masovnog prijevoza, onda koristite automobil, ali samo do tramvajske stanice, a ne do centra”, poručio je tako Würzner u intervjuu za američke novine.

80 % stanovnika ne koristi auto









Heidelberg se tako pozicionirao na čelo pokreta ekološki osviještenih gradova koji je najsnažniji u Europi.

Naime, u Heidelbergu 80 posto stanovnika uopće ne koristi automobil. U ovome gradu grade se mostovi i nadvožnjaci koji će biciklistima omogućiti da jednostavno zaobiđu područja s prometnim čepovima a da ne moraju dijeliti cestu s autima. Trenutno samo oko 20% stanovnika grada koristi automobil za svakodnevno kretanje gradom, ali prometni čepovi su i dalje prisutni. Ostalih 80% hoda, vozi bicikl ili putuje električnim autobusima.

Pješačka zona u Heidelbegu, duga više od kilometra, poznata je kao najdulja u Njemačkoj. No najbolji primjer ekoloških ambicija ovog grada je izgrađen na mjestu bivšeg željezničkog čvora za ukrcaj i iskrcaj tereta. Na tom je mjestu, naime, 2009. počela izgradnja Bahnstadta ili Željezničkog grada, pri čemu su morale biti uklonjene tri bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata.









Gradonačelnik Würzner ima prilično ambiciozan plan – učiniti grad klimatski neutralnim do 2030. Grad planira generirati vlastitu solarnu energiju i energiju vjetra te instalirati postaje za punjenje vodikom za 42 zelena autobusa. Javljaju mu se, kaže, i iz drugih gradova u Europi, Aziji i Sjevernoj Americi koji žele kopirati strategiju Heidelberga.

“Svi znamo da moramo ići u ovom smjeru. Pitanje je samo koliko brzo”, zaključuje Würzner.