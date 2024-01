Ovo će biti najbolja godina u povijesti: Siromaštva je sve manje, a nastaje i niz novih poslova

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Godina 2024. mogla bi biti najbolja godina u povijesti čovječanstva… Možda ste pomislili da ćemo vas zasuti predviđanjima Babe Vange, Nostradamusa ili Vidovitog Milana, ali ne. Psiholozi znaju da se ljudski um rado “lijepi” za negativno. Primjerice, ako vam netko da deset komplimenata i jednu kritiku, jasno je što će vas se najviše dojmiti.

Za razliku od brojnih katastrofičara kojih ćete se ovih dana načitati u medijima, mi ćemo se ovaj put fokusirati na pozitivne promjene koje nam obećava godina pred nama. Ne gatamo, samo želimo biti realni i dati tračak svjetla u kaosu svjetskih zbivanja.

Novi podaci Svjetske banke pokazuju da postotak svjetske populacije koja živi u ekstremnom siromaštvu, s manje od 1,70 eura dnevno, u 2022. i 2023. iznosi između 8,5 i 9 %, što predstavlja smanjenje u odnosu na 2015. godinu, kada je taj postotak bio 10 %.

Ilustracija: Pixabay

Optimistične prognoze

Iako su razine siromaštva porasle tijekom pandemije, u povijesnom kontekstu svijet stoji bolje nego ikada prije.

Godine 2010. stopa svjetskog siromaštva bila je 16 %, dok je 1990. iznosila ogromnih 36 %. “Okončanje ekstremnog siromaštva u našem je dohvatu. Cilj je da manje od 3 % svjetske populacije živi s manje od 1,70 eura dnevno do 2030. godine”, optimistično je objavio UN.

Najveći uspjeh bilježe Kina i Indija, koje su između 1990. i 2022. iz ekstremnog siromaštva izvukle više od 1,1 milijarde ljudi. Kina tvrdi da je već u 2020. eliminirala ekstremno siromaštvo, dok se očekuje da će Indija do 2030. u toj kategoriji imati svega pet milijuna ljudi.

U SAD-u je relativna stopa siromaštva pala s 15 % 2010. na 11,5 % 2023. U Velikoj Britaniji pala je s 25 % 1990. na današnjih 20 %. U Kanadi ispod granice siromaštva, s manje od 17.224 eura godišnje, živi samo 7,4 % stanovnika, a u Australiji još svega 13,4 %.









Bolja budućnost

Slično je i kod nas. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj iznosila je 1163 eura za kolovoz, tj. 1156 za rujan, što je na godišnjoj razini nominalno više za oko 14 %, objavio je Državni zavod za statistiku krajem studenoga.









Najgora situacija je u supsaharskoj Africi u kojoj živi oko dvije trećine najsiromašnijih ljudi na svijetu. Unatoč tim izazovima, mali pozitivni pomaci dogodili su se tijekom duljeg razdoblja, što itekako pruža nadu u globalnim naporima za smanjenje siromaštva.

Nakon pojave ChatGPT-ja svijet je sa zebnjom počeo gledati na umjetnu inteligenciju zbog straha od automatizacije, a samim time i gubitka posla. No je li to baš tako?

Istraživanja pokazuju da je otprilike 25 % poslova u SAD-u podložno automatizaciji putem različitih oblika umjetne inteligencije, dakle ne samo generativne. Također se tvrdi da je 36 % poslova u SAD-u umjereno ugroženo jer bi ih u bliskoj budućnosti mogla preuzeti računala. Bez obzira na izvor, procjenjuje se da će desetke milijuna radnih mjesta uskoro obavljati roboti.

Međutim, umjetna inteligencija otvara i nove poslovne prilike. Primjerice, internetska stranica za rad na daljinu “Upwork” izvijestila je da su se ponuđeni poslovi u području umjetne inteligencije povećali za 1000 %.

Drugim riječima, mnogi stručnjaci smatraju da će UI stvoriti gotovo jednako mnogo radnih mjesta koliko će ih zamijeniti, s fokusom na oslobađanje ljudi od monotonih i opasnih poslova. Dakle, ako se obrazujete o umjetnoj inteligenciji, budućnost izgleda vrlo svijetlo. Na primjer, Netflix je nedavno tražio voditelja proizvoda za svoju platformu za strojno učenje, nudeći plaću od 272.000 do 816.000 eura godišnje.

Stručnjaci vjeruju da će rastući sektor umjetne inteligencije tražiti raznolike kadrove, uključujući stručnjake za sigurnost, analitičare zdravstvenih podataka i osobe koje će nadzirati etiku i točnost UI sustava. Štoviše, predviđaju da će rad s umjetnom inteligencijom donijeti značajan napredak u gospodarstvu, povećavajući produktivnost.

Vlada optimizam

Američka investicijska tvrtka Goldman Sachs tako procjenjuje da će UI zamijeniti oko 300 milijuna poslova u SAD-u i Europi, no istodobno očekuje porast vrijednosti dobara i usluga za 7 % godišnje. Optimizam u pogledu radnih mjesta postoji čak i u Velikoj Britaniji, koja je jedan od svjetskih lidera u području umjetne inteligencije.

U najgorem scenariju, u kojem bi masovna nezaposlenost mogla biti stvarnost, razmišlja se i o konceptu univerzalnog osnovnog dohotka kao rješenju. Sam Altman, izvršni direktor tvrtke Open AI, vidi tu mogućnost, sugerirajući da bi umjetna inteligencija mogla stvoriti toliko bogatstva da bi svaki odrasli Amerikanac mogao primiti 13.500 dolara (12.245 eura) godišnje. Bez obzira na izazove koje donosi napredak tehnologije, stručnjaci vjeruju da će se prilagodba i evolucija na tržištu rada dogoditi, nudeći nove perspektive i prilike.

S druge strane, čini se da rat u Ukrajini neće završiti tako skoro. Najnoviji podaci otkrivaju da je stopa nezaposlenosti u Rusiji 2023. bila na rekordno niskih 3,3 %. To bi moglo otežati postizanje mirnog rješenja jer predsjednik Vladimir Putin i dalje može snažno financirati vojni sektor.

Predstavnici SAD-a, Kine i mnogih drugih zemalja u kolovozu su se okupili u Saudijskoj Arabiji kako bi raspravljali o deset točaka mirovnog plana za Ukrajinu. Međutim, analitičari smatraju da bi implementacija tog plana značila potpunu i ponižavajuću pobjedu Vladimira Putina. Istodobno je izgledno da Rusija neće pristati na uvjete koje postavlja Ukrajina.

Ekonomski stručnjaci upozoravaju da će produljenje rata pogoršati ekonomsku krizu. Unatoč naporima međunarodne diplomacije, izgledi za skori svršetak sukoba nisu izgledni. Predstojeći izbori u 2024., uključujući one u SAD-u i EU-u, mogli bi utjecati na tijek događaja u Ukrajini, ali i na svjetskoj razini.

Doba mira

Neki analitičari iznose optimističan plan prema kojem bi Ukrajina mogla postići pobjedu. Scenarij uključuje snažnu ofenzivu u 2024., nakon čega bi se fokus prebacio na obranu i obnovu osvojenih područja. Moguće članstvo Ukrajine u NATO-u također se spominje kao korak prema mirnom rješenju.

Međutim, američki predsjednik Joe Biden jasnoga je stava da želi pričekati kraj rata prije no što Ukrajina postane članica NATO-a, upravo iz straha od moguće uključenosti SAD-a u sukob. Unatoč rizicima, ako se taj scenarij ostvari, Ukrajina bi mogla ojačati diplomatske strategije, podržane snagom NATO-a, kako bi povratila teritorij bez uporabe vojne sile.

Drugi analitičari smatraju da bi i ruske snage mogle krenuti u ofenzivu, ali da bi to bilo uzaludno jer su ukrajinski položaji dobro utvrđeni. U međuvremenu, sankcije Rusiji će ostati, a njezina ekonomska i vojna snaga nastavit će erodirati. Putin bi mogao samo gledati kako se njegova zamrznuta imovina u inozemstvu povlači za plaćanje obnove Ukrajine.

Ipak, čini se da Ukrajina ne želi ustupiti dio teritorija Rusiji, već još nastoji doći do svojih granica iz 1991. godine. Naravno, ni druge članice NATO-a neće pritiskati Ukrajinu da ustupi teritorij. Osim toga, ulazak Ukrajine u NATO doista bi mogao dovesti do svjetskog rata. No bi li Putin išao protiv NATO-a? Da mu je zajamčen mir, bi li mu to odgovaralo? Uostalom, Rusija želi stabilne i neagresivne susjede. Da je Ukrajina dio NATO-a, ni ona ne bi mogla tražiti osvetu. Rusiji su potrebna jamstva sigurnosti, kao i Ukrajini, kao uostalom i cijelom svijetu.

Prema tome, dok mnogi smatraju da Putin preferira pobjedu Donalda Trumpa na američkim izborima, diplomacija i pritisak NATO-a mogli bi pridonijeti okončanju rata. S obzirom na neizvjesnost situacije, moguće je da će se situacija rasvijetliti u 2024., no u globalnoj političkoj areni nikada se ne zna.

Borba za zdravlje

Vratimo se na vedrija predviđanja. Čini se da će 2024. donijeti promjene koje će svjetskom stanovništvu donijeti bolje zdravlje. Različiti su razlozi za krizu smrtnosti u SAD-u, čiji uzroci još nisu potpuno razjašnjeni, ali brojke ne lažu. Amerikanci umiru mlađi nego što bi se očekivalo s obzirom na medicinska dostignuća i poboljšanje standarda života. Ta kriza napose pogađa siromašnije slojeve stanovništva.

U razdoblju od 2018. do 2020. u Velikoj Britaniji očekivani životni vijek muškaraca pri rođenju u najsiromašnijim područjima iznosio je 52,3 godine, u usporedbi sa 70,5 godina u najbogatijima. Kod žena te brojke iznose 51,9 i 70,7 godina. Osim toga, u 2023. zabilježen je najgori pad očekivanog životnog vijeka u SAD-u od 1923. Taj trend posebno je izražen u siromašnim zajednicama.

Hrana koju konzumiramo igra ključnu ulogu u tom problemu. Prema sve većem broju znanstvenika, ultraobrađena hrana predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik. Ona je povezana s porastom pretilosti u bogatim zemljama.

Ipak, 2024. mogla bi označiti prekretnicu u pristupu prehrambenim navikama. Pod pritiskom javnosti, političari će morati poduzeti mjere za poticanje zdrave prehrane, naročito među siromašnijim slojevima stanovništva. Očekuje se i povećanje svijesti o štetnosti ultraobrađene hrane, usporedivo s načinom na koje javnost gleda na cigarete nakon suđenja duhanskoj industriji 1990-ih.

UI tehnologija također će igrati ključnu ulogu u praćenju i razumijevanju prehrambenih navika, što bi moglo značiti pozitivan pomak prema zdravijem životnom stilu.

Sve u svemu, godina koja je pred nama doista bi mogla biti najbolja u povijesti. Potrebno je malo političke dobre volje i suradnje svih sektora i slojeva društva.