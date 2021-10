Ove ptice su pravi transvestiti! Stručnjaci objasnili zašto neke ženke imaju perje u muškim bojama

Autor: Zlatko Govedić

Mladunci jedne vrste ptica kolibrija, imenom bjelovrati jakubin (Florisuga mellivora), imaju plavu glavu i grlo. Kada odrastu, mužjaci postaju svijetli i upadljivi, a ženke tamne. Glave im postaju maslinastozelene, a grla mrljava i bijelo-zelena.

No biolozi su otkrili da to nije slučaj kod svih ženki. Neke od njih imaju svijetlo perje kako bi se stopile s mužjacima. To im pomaže da izbjegnu maltretiranje drugih mužjaka te im osigurava više vremena za hranjenje.

Istraživači u Panami otkrili su da čak 30 posto ženki ima svijetloplavo perje u odrasloj dobi. Kako bi shvatili zašto, tim je postavio lutke ptica na hranilice ispunjene nektarom, kako bi ispitali je li vjerojatnije da će napadnute biti svijetloplave ili tamnozelene ptice.

Otkrili su da nasilne ptice uvijek prvo napadaju tamnozelene ptice, tj. ženke. Napadi nisu dolazili samo od jakubina, nego i od drugih vrsta kolibrija.

U drugom pokusu, tim je na divlje jakubine postavio uređaje za praćenje. Otkrili su da ženke jarkih boja imaju više vremena za pijuckanje nektara. Ta plava boja može pomoći ženkama da lete neuznemireno te da dobiju bolji pristup hrani. Još nije poznato je li isti slučaj i u divljini.