Ovaj bar naplaćuje šamaranje gostiju: Možete birati konobaricu i jačinu kojom će vas udariti

Japanski bar Shachihoko-ya u Nagoyi našao se pod kritikama zbog kontroverzne usluge šamaranja gostiju prije posluživanja obroka.

Taj neobičan koncept navodno je pospješio poslovanje bara jer je privlačio sve više gostiju spremnih probati bolno iskustvo.

U početku je pljuskanje obavljala samo jedna konobarica, na zahtjev gostiju, ali kako je potražnja porasla, bar je unajmio više djevojaka voljnih šamarati goste.

Štoviše, bar je počeo naplaćivati 100 jena (0,63 eura) po šamaru.

Tajvanska novinska agencija Liberty Times objavila je da je bar u jednom trenutku gostima počeo naplaćivati 500 jena (3,14 eura) za odabir konobarice koja će ih ošamariti.

Usluga je jednako popularna među japanskim muškarcima i ženama, kao i znatiželjnim stranim turistima.

“Što su konobarice jače šamarale goste, to su oni postajali uzbuđeniji. Gosti nisu bili ljuti, već su izgledali opuštenije nakon šamara. Čak bi i zahvaljivali konobarici”, javlja agencija.

Shachihoko-ya currently does not offer slaps. We appreciate the attention it has received today, but we cannot accommodate visits with the intention of receiving slaps. We didn’t expect old videos to go viral like this, so please understand before comming. pic.twitter.com/Xd30LjNTpk









— しゃちほこ屋通信 (@shachihokoya) November 29, 2023