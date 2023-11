Ova perika duža je od sedam olimpijskih bazena: Ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda

Profesionalna izrađivačica perika Helen Williams iz Lagosa (Nigerija), upisala se u Guinnessovu knjigu rekorda nakon što je izradila ručno pletenu periku dugačku 351,28 m, što znači da je duža od sedam olimpijskih bazena.

Za svoj poduhvat potrošila je više od dva milijuna naira (2200 eura) i 11 dana.

Williams je prvo napravila podlogu koristeći mrežu za periku i crnu tkaninu pričvršćenu za biciklističku kacigu, a zatim je upotrijebila 1000 snopova kose, 12 limenki za lakiranje kose, 35 tuba ljepila za kosu i 6250 ukosnica.

Helen Williams from Lagos, Nigeria has achieved a new record for the longest handmade wig which stretches an incredible 351.28 metres (1,152 ft 5 in) 👏 pic.twitter.com/gwGdqjF8Wp

