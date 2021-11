Otkriveno blago, kipovi i dragulji davno izgubljenog ‘Zlatnog carstva’: Kao da čitate pustolovni roman!

Možda zvuči kao nešto iz zapleta filma o Indiani Jonesu, no nedavno otkriće milijunskog blaga na dnu rijeke na indonezijskom otoku Sumatri moglo bi pružiti tragove za nestanak malajskog budističkog talasokratskog carstva Srivijaya (650.-1377.).

Prema legendi, otok Sumatra, poznat i kao “Zlatni otok”, nekada je bio dom civilizacije koja je posjedovala neizmjerno bogatstvo zahvaljujući ogromnim nalazištima zlata koja su se ondje prirodno nalazila. No kada je carstvo propalo u 14. st. sa sobom je ponijelo svoje bogatstvo i tajne.

Ipak, ribarske ekipe u rijeci Musi izvijestile su o otkriću raznih blaga, uključujući novčiće, kipove, dragulje i sl., za koje arheolozi vjeruju da bi mogle biti relikvije koje je ostavila ta izgubljena civilizacija.

“U posljednjih pet godina pojavile su se izvanredne stvari. Kovanice svih razdoblja, zlatni budistički kipovi, dragulji, svi artefakti o kojima biste mogli čitati u ‘Sindbadu pomorcu’ i pomisliti da je izmišljeno”, kaže britanski pomorski arheolog Sean Kingsley.

On vjeruje da su ta blaga dokaz da je carstvo Srivijaya doista bila civilizacija “vodenog svijeta” koja je živjela na rijekama.

“Ploveći pored opasnih krokodila, lokalni ribari na Sumatri napokon su otkrili tajnu Srivijaye”, zaključuje Kingsley.

Zašto je točno propalo carstvo Srivijaya ostaje misterij, no Kingsley nagađa da je ono možda postalo žrtva vulkana, baš poput Pompeja. Također je moguće da su poplave ili cunamiji uništili njihova naselja uz obalu rijeke.

Have Sumatran fishing crews found the fabled Island of Gold? | Treasures worth millions found in the last five years along the Musi River could be the site of the Srivijaya empire https://t.co/e3FRnCof7U #Indonesia #Sumatra #treasure #gold #archaeology pic.twitter.com/7NAnhvd1lO









— globalmuseum (@globalmuseum) October 23, 2021