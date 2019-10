Otkriveni novi dokazi da čovjek nikada nije bio na Mjesecu!

Autor: Zlatko Govedić/7dnevno

Pošto je tadašnji Sovjetski Savez odnio važnu pobjedu u prvoj fazi svemirske utrke, poslavši Jurija Gagarina kao prvoga čovjeka u svemir, američki predsjednik John Fitzgerald Kennedy zavjetovao se svojim sunarodnjacima da će SAD do kraja desetljeća spustiti čovjeka na površinu Mjeseca.

Za mnoge ljude, napose one rođene u prošlom stoljeću, najvažniji trenutak u povijesti čovječanstva i dandanas je slijetanje ljudske posade na Mjesec. Danas je općeprihvaćen službeni podatak po kojem je ljudska noga prvi put stala na svog najbližeg svemirskog susjeda 20. srpnja 1969. godine. Čast je pripala dvojici astronauta u sklopu misije Apollo 11. Bili su to Neil Armstrong i Edwin ‘Buzz’ Aldrin.

Njihov lunarni modul Eagle proveo je 21 sat i 31 minutu na površini Mjeseca, dok je treći član posade, Michael Collins, orbitirao oko Mjeseca u zapovjednom modulu Columbia.

Dva i pol sata nakon slijetanja, prije nego što su počele pripreme za izvanbrodsku misiju, Aldrin je objavio:

“Ovdje pilot lunarnog modula. Želio bih iskoristiti ovu mogućnost da zatražim od svih ljudi koji slušaju, tko god da jesu i gdje god da se nalaze, da se zaustave na trenutak i razmisle o događajima iz proteklih nekoliko sati te da zahvale na svoj način”. I tako je šest sati po slijetanju lunarnog modula Armstrong izašao iz njega i izgovorio čuvenu rečenicu: “Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki za čovječanstvo”.





Koliki je utjecaj na cijelo čovječanstvo imao taj događaj, govori i činjenica da je njihovo napeto slijetanje i boravak na Mjesecu preko malih ekrana pratilo više od 500 milijuna ljudi u cijelom svijetu, što se čini nezamislivim ako uzmemo u obzir da se to dogodilo prije pola stoljeća.

Optužba za lažiranje

Od samih početaka, međutim, usporedno sa službenom pričom, kolaju i nebrojene “teorije urote” koje ukazuju na to da je cijeli taj događaj jedna obična – laž. Drugim riječima, po njima, ljudi nikada nisu bili na Mjesecu.

Ocem teorije zavjere o slijetanju na Mjesec smatra se američki knjižničar Bill Kaysing. U svojoj knjizi “Nikada nismo bili na Mjesecu: Prevara od 30 milijardi dolara” Kaysing tvrdi da je u vrijeme svog rada u tvrtki Rocketdyne, koja je izrađivala motore za raketu Saturn V, uvidom u tehničku dokumentaciju i s obzirom na velike probleme koje su imali prilikom projektiranja raketnog motora F-1, zaključio da je riječ o prevari.

No, prva organizacija koja je otvoreno optužila NASA-u za lažiranje slijetanja na Mjesec bila je Flat Earth Society, čiji članovi zagovaraju ideju da je Zemlja ravna ploča. Ipak, najveći utjecaj na brzo širenje sličnih teorija imao je američki triler “Capricorn One” iz 1978. godine, čija je fiktivna radnja – lažiranje slijetanja na Mars.

Većina kritičara navodi brojne “dokaze” svojih teorija: na različitim fotografijama u pozadini se vide isti krajolici (bregovi i planine), na noćnom Mjesečevu nebu ne vide se zvijezde, na Mjesečevoj površini nema kratera prilikom slijetanja, zastava SAD-a je zgužvana te se vijori, na snimkama se vide sjene koje su uzrokovao veći broje izvora svjetla, skokovi astronauta su vrlo kratki, kamera se nije otopila od vrućine itd. Iako su mnogi službeni izvori, kao i stručnjaci, dali odgovore na sve te prozivke, uvjerenje da ljudi nisu bili na Mjesecu sve je jače. Naime, prema istraživanju iz 1999. (trideset godina nakon misije) samo je šest posto Amerikanaca smatralo da je riječ o laži. No, prema anketi iz 2009. (samo deset godina poslije), taj je postotak narastao na čak 25.

Upletenost čuvenog redatelja

Iako su teoretičari zavjere najprije bili optužili Walta Disneya da je režirao i u holivudskom studiju snimio cijeli događaj, poslije su optužbe prebacili na slavnoga američkog redatelja Stanleya Kubricka (1928.-1999.), vjerojatno zato što je 1968., dakle godinu dana prije misije, snimio film “2001.: Odiseja u svemiru”, čija se radnja dijelom odigrava na Mjesecu.

Jedna teorija kaže kako je NASA zaista angažirala Kubricka da snimi lažno slijetanje na Mjesec, za slučaj da misija pođe u krivom smjeru. Amerika se nije htjela osramotiti pred svijetom i SSSR-om, pa su morali imati snimku koju bi pustili javnosti, a kasnije bi izmislili priču po kojoj su astronauti poginuli pri povratku na Zemlju. Drugi teoretičari navode kako je polijetanje rakete bili stvarno, no astronauti su ostali u Zemljinoj orbiti jer je put do Mjeseca i slijetanje na njega potpuno nemoguće. Zato je Kubrick angažiran kako bi snimio vrhunsku prevaru.

U prilog ovoj teoriji ide niz dokaza, ali jedan od njihje Kubrickova nedvojbena povezanost s NASA-om. Iako mu ova svemirska agencija nije pomagala u snimanju filma “2001.: Odiseja u svemiru”, nakon što je lažirao slijetanje na Mjesec, Kubrick je dobio punu podršku u snimanju filmova. To javnosti nije bilo toliko očito jer nakon “Odiseje” nije snimio više ni jedan znanstvenofantastični film. Najznačajnija suradnja Kubricka i NASA-e dogodila se 1975. godine, kada je Kubrick snimio svoj film “Barry Lyndon”. Kubrick je inzistirao da se jedna od scena u filmu mora, ali baš mora, snimiti obasjana samo svjetlom svijeća, što se do tada činilo potpuno nemogućim. Niti jedan objektiv dostupan na tržištu nije imao dovoljno širok otvor, odnosno blendu, koji bi mogao primiti dostatnu količinu svjetlosti da bi filmska traka išta mogla zabilježiti. Obratio se NASA-i, koja je prvi put u svojoj povijesti učinila iznimku i privatnoj osobi posudila objektiv s otvorom blende 0.7 na koji su potrošili milijune dolara za razvoj kako bi, navodno, mogli snimiti tamnu stranu Mjeseca. Nitko drugi nije imao tako dobar odnos s NASA-om, a teoretičari tvrde da je to upravo zato što im je Kubrick pomogao lažirati slijetanje na Mjesec.

S godinama se činilo da je cijela afera pomalo pala u zaborav, no 10. prosinca 2015. uslijedio je novi šok! Internetska stranica YourNewsWire.com objavila je snimku na kojoj osoba koja neodoljivo podsjeća na Kubricka priznaje kako je pomogla NASA-i da lažira slijetanje na Mjesec.

Redatelj filma T. Patrick Murray navodi kako je intervjuirao Kubricka tri dana prije njegove smrti u ožujku 1999. godine. Također navodi kako je bio prisiljen potpisati ugovor od 88 stranica kako bi sadržaj intervjua čuvao u tajnosti 15 godina.

I doista, na početku razgovora spominje se petnaestogodišnji ugovor o obavezi čuvanja filma tajnim. Kubrick priča kako su ga kontaktirali iz NASA-e da im pomogne lažirati let na Mjesec, kako su u zavjeru uključeni NASA i američka vlada. Također, spominje kako ga je tadašnji američki predsjednik Richard Nixon često kontaktirao. Priznao je da je pristao lažirati let na Mjesec jer je bio podmićen.

Transkript dijela intervjua

Kubrick: Učinio sam veliku prevaru protiv američke javnosti, u koju je bila uključena i Vlada Sjedinjenih Država i NASA, i sada ću je detaljno opisati: sva slijetanja na Mjesec bila su lažna, ja sam osoba koja je sve snimila.

Murray: U redu (smijeh). O čemu govorite?… Ozbiljni ste. U redu.

Kubrick: Ozbiljan sam. Mrtav ozbiljan. Da, bila je to laž.

Murray: Zašto to govorite svijetu? Zašto svijet mora znati da slijetanje na Mjesec nije stvarno, da sta ga vi lažirali?

Kubrick: Smatram da su te snimke moje remek-djelo.

Murray: I ne možete preuzeti odgovornost ili čak razgovarati o…

Kubrick: Pa, sada (preuzimam odgovornost).

Murray: Dakle, ne možete razgovarati s Rogerom Ebertom o tome. To vas frustrira? Zašto su to morali lažirati? Zašto ste morali učiniti?

Kubrick: Jer je onamo nemoguće stići… Film “2001.: Odiseja u svemiru” bio je vrlo ambiciozan projekt, ali to ne znači da i lažno slijetanje na Mjesec nije bio ambiciozan projekt. Ali, naučio sam mnogo toga dok sam snimao film… i to je bio glavni razlog što su me angažirali.

Murray: To ima smisla

Kubrick: Pa, bilo mi je lako jer nisam previše razmišljao o moralnosti toga. Ja nisam, ali primijetio sam da Neil (Armstrong) jest (razmišljao o tome). Mučilo ga je to.

‘To nije moj suprug!’

Kubrickova udovica 2015. je izjavila kako je cijeli film izmišljen te da intervju uopće ne daje Kubrick, nego neki glumac, kojega Murray navodi kako da odgovara na pitanja. Štoviše, ustvrdila je da “Kubrick” iz intervjua uopće ne sliči slavnomu redatelju.

Poslije se i kći Stanleya Kubricka oglasila o snimci slijetanja na Mjesec. “Za slučaj da i dalje sumnjate u to kako je ljudska noga kročila na Mjesec, Vivian Kubrick ima loše vijesti za vas”, rekla je. U svom obraćanju putem Twittera, izrazila je frustracije zato što mnogi ljudi misle kako je njezin otac pomogao američkim vlastima u toj veleizdaji. “Kako bilo tko može povjerovati u to da jedan od najvećih branitelja čovječanstva može počiniti takvo izdajničko djelo? Cijela ta teorija zavjere groteskna je laž!”, napisala je.

Važno je još napomenuti da kao glavni protuargument teoretičarima zavjere ostaje činjenica da sovjetski sateliti koji su pomno pratili put na Mjesec nikada nisu porekli da je riječ o istinitom događaju.

Tajne kodirane u filmu

Da je Stanley Kubrick uistinu sjajan redatelj, ne poriču ni zagovaratelji ni kritičari ljudskoga posjeta Mjesecu. Među brojnim uspješnim ostvarenjima naročito se izdvajaju filmovi: “Uzaludna pljačka”, “Spartak”, “Lolita”, “Dr. Strangelove”, već navedena “2001: Odiseja u svemiru”, “Paklena naranča” te kultni horor “Isijavanje” (The Shining) iz 1980. godine.

“Isijavanje” se i dandanas smatra jednim od najjezivijih horora. Glavne uloge tumače slavni Jack Nicholson koji glumi mentalno poremećenoga pisca Jacka Torrancea, potom Shelley Duvall kao njegova žena Wendy i Danny Lloyd kao njihov sin Danny. Radnja je smještena u hotelu “Overlook” u kojemu Torrance radi tijekom zime kao kućepazitelj dok je hotel zatvoren. Uz njega su supruga i sin. Ubrzo po dolasku, u hotelu se počinju događati neobjašnjive stvari, a granica između ovog i onog svijeta se briše.

Tijekom produkcije filma zbila se i jedna anegdota koja uvelike govori o Kubrickovu svjetonazoru. Jedne noći, oko tri sata ujutro, Kubrick je nazvao Stephena Kinga da ga upita: “Jesu li priče o duhovima samo potvrda zagrobnog života?” King se nije složio. Tijekom razgovora, Kubrick je odlučno upitao: “Vjeruješ li u Boga?”. King se na trenutak zamislio i odgovorio: “Da, mislim da vjerujem”. Kubrick je na to odvratio: “Ja mislim da Bog ne postoji” i poklopio slušalicu.

Kubrick je preminuo 1999. pa se vjeruje da su mnoge tajne zauvijek pokopane s njim. Ipak, mnogi teoretičari zavjere smatraju da je redatelj upravo u filmu “Isijavanje” ostavio cijeli niz skrivenih poruka kojima je htio priznati svoju odgovornost u lažiranju snimke slijetanja na Mjesec.

Simbolizam u filmu

U ostavi su vidljive velike količine soka u prahu ” Tang” koji je korišten u misiji Apolo 11.

Danny (Jackov sin) nosi džemper sa slikom rakete na kojoj piše “Apolo 11”.

Soba 237 (u kojoj se odvija velik dio radnje filma) navodno predstavlja udaljenost Mjeseca od Zemlje, tj. 237 tisuća milja (premda taj podatak nije sasvim točan).

Kada Jack na pisaćemu stroju ispisuje: “All work and no play”, riječ “All” izgleda kao A11, što se opet odnosi na misiju Apolo 11.

Duhovi blizankinja koje se ukazuju Dannyju prema teoretičarima zavjere predstavljaju NASA-in svemirski program “Gemini” (što znači “blizanci”).

Kao glavni dokaz teoretičari ističu jedan dio teksta u filmu koji je Kubrick navodno uistinu izgovorio svojoj supruzi tijekom jedne svađe: “Zar tebi stvarno ništa ne znači to što su mi vlasnici (hotela) ukazali svoje povjerenje i to što sam potpisao ugovor i prihvatio odgovornost?”.

Na koncu, osim referenci na Apolo 11, Kubrick se tijekom snimanja navodno koristio i simbolima iluminata koji su ga na kraju ubili te sve prikazali kao zatajenje srca.