Otkrili su novu zastrašujuću zmiju i nazvali je po slavnom glumcu: ‘Ne znam zašto to rade. Pa plaše djecu’

Kultna rečenica glumca Harrisona Forda iz filma Indiana Jones, Otimači izgubljenog kovčega o zmijama, “Zmije. Zašto su to morale biti zmije”, ostala je urezana u pamćenje mnogih ljubitelja filmova diljem svijeta. Međutim, peruanski istraživači otišli su korak dalje i nazvali novu vrstu zmije po njemu.

Ova rečenica prvi put je izgovorena tijekom scene u kojoj se neustrašivi arheolog vidi u Zdencu duša okružen tisućama gmazova koji klize. Iako je poznato da ih se Indy boji, ova zmija je umjesto toga naišla na entuzijastičan odgovor 81-godišnjeg glumca.

Vitka zmija, nazvana ‘Tachymenoides harrisonfordi’, duga je 40 cm i blijedožuto/smeđa je s crnim mrljama, crnim trbuhom i očima boje bakra, što joj omogućuje kamufliranje okoline u svom domu u Andama u Peruu.

