‘OTKRILI SMO KOHERENTAN RADIOSIGNAL S DALEKOG PLANETA’: Ovo otkriće budi nadu u potragu za izvanzemaljskim životom

Autor: Zlatko Govedić

Zemljino magnetsko polje često uzimamo zdravo za gotovo. Ono nas štiti od Sunčevih zraka, povlači igle kompasa prema sjeveru, a čak stvara i prekrasnu polarnu svjetlost. I drugi svjetovi u Sunčevu sustavu imaju magnetska polja, no što je s egzoplanetima sličnima Zemlji? Nova istraživanja možda su otkrila obećavajući trag.

Nedavna promatranja s radioteleskopa Very Large Array (VLA) u Novom Meksiku otkrila su dokaz magnetskog polja na stjenovitom egzoplanetu YZ Ceti b, koji kruži oko zvijezde YZ Ceti udaljene oko 12 svjetlosnih godina od Zemlje. To je prva moguća detekcija magnetskog polja na planetu izvan Sunčeva sustava.

"Ovo istraživanje pokazuje ne samo da ovaj stjenoviti egzoplanet vjerojatno ima magnetsko polje, već pruža obećavajuću metodu za pronalaženje više", kaže autor studije Joe Pesce, direktor Nacionalnog radioastronomskog opservatorija (NRAO).





Magnetska polja posebno su zanimljiva astronomima jer su važan dio stvaranja planeta pogodnog za život. Bez magnetskog polja, čestice energije sa zvijezda mogu nagrizati atmosferu planeta, uklanjajući sloj plina koji može podržati život.

Nije nastanjiv, ali…

“Potraga za svjetovima sposobnima za život u drugim zvjezdanim sustavima dijelom ovisi o mogućnosti utvrđivanja imaju li stjenoviti egzoplaneti nalik Zemlji stvarna magnetska polja”, dodaje Pesce.

YZ Ceti b, međutim, nije nastanjiv planet. Kako bi detektirali radiovalove iz magnetskog polja malog, udaljenog egzoplaneta, astronomi su morali istražiti naročito ekstreman primjer. Naime, YZ Ceti b prilično je blizu svojoj zvijezdi, preblizu da bi bila ugodna temperatura za život, a također kruži takvom brzinom da jedna njegova godina traje samo dva zemaljska dana.

To je toliko blizu da planet “probija” kroz materijal koji se skida sa zvijezde. Magnetsko polje planeta gura električki nabijenu plazmu natrag prema zvijezdi, koja zatim stupa u interakciju s vlastitim magnetskim poljem zvijezde, emitirajući svijetle bljeskove energije.

Zapravo, radiovalovi koje je tim promatrao bili su aurora na zvijezdi, vjerojatno stvorena interakcijom s planetom.

Potrebna su dodatna istraživanja

"Također bi trebala postojati polarna svjetlost na planetu ako ima vlastitu atmosferu", kaže astronom Sebastian Pineda sa Sveučilišta Colorado Boulder (SAD), suautor studije.









Međutim, tim nije posve siguran je li zvjezdanu auroru u potpunosti uzrokovao YZ Ceti b. Potrebna su daljnja promatranja kako bi se potvrdilo da je to doista zbog magnetskog polja stjenovitog planeta, a ne samo zbog značajke same zvijezde. Međutim, tim ostaje optimističan da bi ova otkrića mogla dovesti do budućih otkrića u potrazi za naseljivim izvanzemaljskim planetima.