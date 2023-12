Oteli su ju i drogirali, a onda je završila u džungli: Odgojili su je majmuni, ovo je njena priča

Životna priča Marine Chapman, rođene u Kolumbiji, ima izuzetnu sličnost s poznatim djelom “Knjiga o džungli” Rudyarda Kiplinga. Marina tvrdi da je veći dio svog ranog djetinjstva provela u prašumi, živeći zajedno s majmunima. Marina je otkrila da je kao petogodišnjakinja oteta iz svog sela u Kolumbiji te da je bila prisiljena živjeti s kapucinskim majmunima u divljini dok je spašena nekoliko godina kasnije.

Njezina priča otkriva dramatične trenutke njezina otmica i borbe za preživljavanje u nepoznatom okruženju. Nakon otmice, Marina se suočila s neizvjesnošću i strahom dok je pokušavala prilagoditi se životu među divljim životinjama.

U džungli je doživjela niz izazova, uključujući borbu za hranu i teritorij s majmunima. No, usprkos teškoćama, uspjela se integrirati u njihovu zajednicu, postajući dio obitelji majmuna, prenosi Kurir.

