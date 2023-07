Oppenheimer je stigao u kina: Prije nego pogledate film, pročitajte ove nevjerojatne nepoznanice o njegovu životu

Autor: Zlatko Govedić

Postoje ljudi za koje ćemo reći da su “i genijalci i luđaci”. Američki fizičar Julius Robert Oppenheimer, nazvan “ocem atomske bombe”, bio je jedno takvo čudo, jedan od onih koji su mijenjali tijek povijesti. Još za života postao je ikona znanstvene briljantnosti i ostavio neizbrisiv trag na svijet.

Analitičari se slažu da u Oppenheimeru pronalazimo spoj genijalnosti i ludila, simfoniju kontradikcija koja izaziva i divljenje i promišljanje. Bio je nepopravljivi diletant koji je svoju intelektualnu radoznalost slijedio dokraja. Ključna je povijesna osoba u kojoj se spajaju i najbolje i najgore od 20. stoljeća. Bio je i heroj i negativac vlastite priče, a njegov život seže puno dublje od područja znanosti i politike.

Izniman intelektualac

Rođen je 22. travnja 1904. u New Yorku (SAD) u obitelji njemačkih doseljenika. Od rane dobi pokazivao je izniman intelektualni potencijal te je briljirao u akademskim studijama. Imao je široki spektar interesa, od fiziku preko lingvistike do filozofije. Studirao je na Harvardu i Cambridgeu te je dobio doktorat iz fizike na sveučilištu u Göttingenu u Njemačkoj.





Tijekom Drugog svjetskog rata, Oppenheimer je bio ključna figura u projektu Manhattan, američkom tajnom vojnom programu u sklopu kojega je stvorena prva atomska bomba.

Nakon rata, nastavio je svoj rad u području fizike i postao je cijenjeni profesor na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyju. Međutim, njegov ugled pao je tijekom Hladnog rata kada su ga optužili za simpatiziranje komunizma i prozvali opasnošću za nacionalnu sigurnost.

Iako su policijska ispitivanja dokazala njegovu lojalnost SAD-u, ipak mu je zabranjen pristup povjerljivim dokumentima o nuklearnom istraživanjima. Godine 1963. potpuno je rehabilitiran te ga je Odbor za atomsku energiju SAD-a, zbog njegova velika doprinosa teoretskoj fizici, nagradila Fermijevom nagradom.

Oppenheimer je bio lančani pušač pa mu je krajem 1965. dijagnosticiran rak grla. Nakon neuspješne operacije, podvrgnut je neuspješnom zračenju i kemoterapiji krajem 1966. Pao je u komu 15. veljače 1967. i umro u svom domu u Princetonu (New Jersey, SAD) 18. veljače, u dobi od 62 godine.

Nepoznate činjenice o Oppenheimeru

Prije nego što pogledate film “Oppenheimer” Christophera Nolana (52), koji se od 11. srpnja prikazuje u kinima diljem svijeta, pročitajte ove zanimljive trivije.









1. Imao je sklonost k hinduizmu i sanskrtu

U svetoj knjizi hinduizma, Bhagavad-gīti (11.32) bog Kršna kaže ratniku Arđuni: “Ja sam Vrijeme, veliki uništavatelj svjetova”, u originalu: “kālo ‘smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho”.

Nakon uspješnog testiranja atomske bombe “Trinity” (16. srpnja 1945.), zbog svojih je emocionalnih nemira Oppenheimer parafrazirao taj stih rekavši: “Sada sam postao Smrt, uništavatelj svjetova”, u originalu: “Now I am become Death, the destroyer of worlds”.









Iako nije slijedio tu indijsku religiju, Oppenheimer je često izražavao divljenje i poštovanje prema hinduizmu i njegovu svetom jeziku – sanskrtu.

Njegova je fascinacija sanskrtom započela je za vrijeme studija na Harvardu, gdje je proučavao različite jezike. Oduševio se bogatom poviješću ovog drevnog jezika, njegovom složenom gramatikom i filozofskim tekstovima koji su na njemu napisani

2. Prvi je predložio postojanje crne rupe

Njegovo najvažnije predviđanje potječe iz 1939. godine kada je kao suautor napisao rad pod nazivom “O nastavljenoj gravitacijskoj kontrakciji”, koji je naznačio postojanje crne rupe. U početku zanemaren, taj su rad fizičari tek poslije priznali kao genijalnost i vizionarstvo.

Bilo je i drugih takvih radova. U jednom je, primjerice, opisao bijele patuljke, ostatke mrtvih zvijezda. Također je istraživao teorijsku granicu mase neutronskih zvijezda.

3. Bio je čudo od djeteta i poliglot

Osim engleskog, govorio je njemački, francuski i nizozemski, a dobro je poznavao i grčki, latinski i sanskrt.

Zbog ljubavi prema fizici i kemiji pozvan je na seminar njujorškoga Kluba mineralogije kada je imao samo 12 godina.

4. Poznavao je Einsteina

Dva povijesna diva prvi su se put susrela tijekom Oppenheimerova postdiplomskog studija na Sveučilištu u Göttingenu tijekom 1920-ih. U to je vrijeme Albert Einstein bio renomirani fizičar i vodeća figura u teorijskoj fizici.

Obojica su prepoznali moralne i etičke implikacije svojih znanstvenih dostignuća te su bili zabrinuti zbog razvoja i upotrebe nuklearnog oružja. Podijelili su zajednički interes za politička i društvena pitanja, posebno zagovarajući razoružanje nuklearnog oružja i međunarodnu suradnju.

5. Studenti su ga oponašali

Njegova sposobnost izražavanja ideja, u sinergiji s obimnim znanjem, činila ga je zanimljivim i atraktivnim govornikom. Kao profesor i mentor, odigrao je ključnu ulogu u oblikovanju karijera mnogih fizičara i ostavio trajno naslijeđe. Mnogi njegovi studenti postali su istaknuti likovi u svijetu fizike.

Studenti su ga često oponašali s divljenjem. Neki od njih postali su toliko opsjednuti Oppenheimerom da su počeli nositi siva odijela i neugledne crne cipele, pušiti njegove omiljene cigarete Chesterfield i oponašati njegove jedinstvene manire.

6. Triput je nominiran za Nobelovu nagradu

Iako je triput bio nominiran za Nobelovu nagradu za fiziku, 1945., 1951. i 1967. godine, nikada ju nije dobio. Valja napomenuti da je Oppenheimer usko surađivao s Ernestom O. Lawrenceom, eksperimentalnim fizičarom koji je dobio Nobelovu nagradu za fiziku.

Zanimljivo je da je 18 njegovih kolega iz projekta Manhattan u Los Alamosu nagrađeno Nobelovom nagradom, što je u njemu ostavilo gorak okus.