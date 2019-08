‘OPEN-AI’ KOMPANIJA RAZVILA OPASAN SOFTVER: Generator za lažne vijesti i kopiranje autorskog stila

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Poslije vijesti o povezivanju ljudi u koordiniranu zajedničku informatičku vježbu i AI slikarskog testa, dolazi novi kontroverzni sustav, prenosi portal Znanost.

Oduvijek postoje tzv. ghost writers tj. pisci u sjeni koji za novce rade ono što bi kasnije deklarirani autori zapravo trebali raditi. No, sustav kodnog naziva GPT-2 nudi nešto posve novo. Istraživačka neprofitna kompanija OpenAI iz San Francisca objavila je razvoj sustava za generiranje teksta. S jednom malom razlikom od uobičajenih softvera. Naime, ovaj je sposoban stvarati ‘sintetički tekst izvrsne kvalitete’.

„To će otvoriti vrata brojnim netalentiranim piscima, no isto tako i trolerima, huškačima i obavještajcima pri stvaranju klevetničkih članaka, uvreda, prijetnji, pa i oponašanja tuđih autorskih navika, čime će biti nemoguće dokazati stoji li autor iza svega, čak i uz pomoć sudskog vještačenja.“

Podlogu kontroverznom programu daje baza podataka od 8 milijuna web-stranica, a demonstracija je uključivala nasumične izmišljene tekstove o slavnim osobama, klimi, ratovima i prozi.

OpenAI je odmah dodao kako je ova demonstracija samo PR i da neće doći do objavljivanja ili komercijalizacije sustava. Kritičari navode kako već postoje online alati slabije kvalitete, a nije isključeno ni kako će vojno-obavještajni sektor ili veliki mediji ‘ispod stola’ doći do softvera. Ovo je do danas najopasniji alat osobnog napada uz DeepFake videomontažnu tehnologiju i samo je pitanje postoje li već slični alati u nečijim rukama.