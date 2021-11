OPASNOST IZ MRAČNOG SVEMIRA! Znanstvenik o sustavu za uzbunu: ‘Ako bi došao iz pravca noći, teleskopi bi nam dali tri dana vremena!’

Autor: N.K

Naš svjetski priznati astronom Korado Korlević i voditelj Zvjezdarnice u Višnjanu gostovao je u emisiji HTV-a “U svom filmu” gdje je govorio o opasnim objektima u blizini Zemlje.

Otkrio je u emisiji kako je Zvjezdarnica u Višnjanu četvrta u svijetu po otkrivanju nebeskih tijela. Prema njegovim riječima, ona je na zgodnom mjestu i na položaju 11 sati od Havaja.

“Glavni otkrivač je američka vojska koja prednjači sa svojim teleskopima na Havajima. To je recimo kao kontrola leta, da naglasim kako ne bi gledatelji mislili da u astronomiji gledamo kroz cijevi. To je hrpa monitora i računala, to je naš posao. Gledamo tijela koja ulaze u blizini Zemlje, onima koja nisu poznata ili su interesantna mjerimo položaj i provjeravamo idu li u pravcu Zemlje. Više ličimo na kontrolu leta nego na astronomiju na koju smo navikli”, objasnio je Korlević.

20 tisuća opasnih objekata u blizini Zemlje

Rekao je kako ljudi uopće nemaju percepciju o tome koliko je Sunčev sustav zapravo gust te da ima preko milijun komada asteroida većih od jednog kilometra.

“Kad se spustimo na razinu Zemlje, imamo preko 20.000 potencijalno opasnih objekata u blizini”, naveo je podatak Korlević.

“Nismo ga vidjeli jer je dolazio iz pravca Sunca”

Odgovorio je i na pitanje što kada bismo vidjeli takav opasan objekt te koliko bi vremena prošlo od trenutka kada se uoči opasan objekt do trenutka sudara sa Zemljom.

“Nedavno smo jedan objekt vidjeli dok je već prošao pored Zemlje jer je došao iz pravca Sunca i tada se ne može promatrati. Kod ovog bi tek znali kada nas udari da postoji. Teleskopi koji bi najbrže trebali reagirati su ‘Last alert system’ na Havajima, koji bi nam dali 3 dana vremena, ako bi objekt došao iz pravca noći. Prava priča bi bila da ga mi otkrijemo desetljećima prije, da izračunamo da će udariti te da se stignemo pripremiti na udar ili da ga uništimo”, objasnio je Korlević.

Obrada podataka na Harvardu

Objasnio je kako sustav zvjezdarnica ima zadatak "peglati' nebo" i da su to one koje su tzv. psi tragači za zanimljivim objektima. To se sve šalje u matematički centar na sveučilištu u Harvardu gdje se sve slaže u jedan "puzzle".









“Kad njihovi matematičari stignu obraditi zanimljive podatke, mi dobijemo paket da preuzmemo i mjerimo dalje”, rekao je.