Opasni dani su pred nama, legenda kaže da oni sada vladaju: 'Ne izlazite noću'

Upravo su počeli tzv. “nekršteni dani”, koji traju od 10. siječnja do (pravoslavnog) Bogojavljenja, tj. 19. dana prvog mjeseca. U ovom periodu, prema narodnim vjerovanjima iz davnina, Isus Krist još nije bio kršten pa zbog toga mrtvi, demoni i đavoli izlaze iz svojih dimenzija i slobodno haraju svijetom živih.

Prema pričama koje su vrlo raširene među starijim pukom Srbije, nečasne sile vladaju od trenutka kada smrkne pa sve dok ne zapjevaju prvi pijetlovi. Zbog toga, prema usmenoj predaji, nije pametno noću izlaziti iz kuće, a oni koji prekrše to pravilo, neće dobro proći.

No, ako se baš mora izlaziti savjetuje se da osoba sa sobom nosi bijeli luk, križ ili neki oštri metalni predmet.

U nekim ruralnim dijelovima Srbije ljudi se čvrsto drže ovih običaja, a u nekim krajevima ove zemlje tijekom nekrštenih dana žene se ne peru, ne šiju niti tkaju. Pazi se i na to da se u dvorištima izvan kuće ne ostavlja bijela odjeća, kao ni dječja, jer bi putem nje zle sile mogle doći do uroka i bajalice pa i do same djece.

Nije dobro vrijeme za rađanje

Po nekim selima, naročito u Vlaškim krajevima, pazi se da se noću ne pije voda jer prema predaja kaže da se tako demoni mogu uvući u lonce i vrebati ljude.

Nadalje, prema ovim vjerovanjima, nekršteni dani nisu dobro vrijeme za rađanje. Vjeruje se da će dijete koje dođe na svijet između Božića i Bogojavljenja biti boležljivo i nesretno. Da bi se mališani “obranili od uroka”, stari su smislili ovo – djeca rođena u Nekrštene dane moraju svake godine u tom periodu odijevati posebnu košulju, tkanu na kaminu.

Pošto svi ovi rituali zvuče pomalo jezivo, narod je još u davninama smislio način da se ljudi i opuste za nekrštene dane!









Nekada su po selima i gradovima u Srbiji na sve strane išle maskirane povorke koje su predstavljale duhove, čudovišta i mrtve pretke. Hodali su od kuće do kuće i tražili priloge: slaninu, jaja, meso, brašno, mlijeko, rakiju i vino, slično kao i u Noći vještica.









Vjeruje se da će buka, muzika i smijeh otjerati nečastive sile. A uz hranu, piće i “čašicu razgovora” svaki strah i muka se lakše podnesu i brže prođu…