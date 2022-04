OPASNA ORUŽJA MASOVNOG UNIŠTENJA: Osim nuklearnog, globalna smrt može doći i od ‘konvencionalnog’ oružja

Autor: Zlatko Govedić

Od svršetka Drugoga svjetskog rata nijednom nismo bili tako blizu novog globalnog sukoba kao u posljednjih mjesec dana, otkako je počela ruska invazija na Ukrajinu. Diljem svijeta ljudi se pitaju postoji li mogućnost uništenja čovječanstva. Pogledajmo koje bi nas nekonvencionalno oružje moglo doći glave… i kako.

Tijekom Drugoga svjetskog rata saveznici su izgradili nekoliko objekata za masovnu proizvodnju bedrenice (antraksa). To biološko oružje nikada nije korišteno u ratu, ali bakterijski agens još postoji i bilo bi opasno kada bi pao u pogrešne ruke. Kada bakterija bedrenice (Bacillus anthracis) dođe u kontakt s tijelom, može uzrokovati izbijanje mjehurića i čireva na koži, što može dovesti do groznice i respiratornih problema. Ako se ne liječi, antraks će ući u mozak i uzrokovati meningitis. Iako oboljeli nije zarazan, postoji opasnost da se ta bakterija unese u zrak, hranu i vodu. Bedrenica ne bi ubila sve ljude na svijetu, ali nedvojbeno bi bacila društvo u kaos.

Sljedeća opasnost zove se Q-groznica, akutna zarazna bolest uzrokovana bakterijom Coxiella burnetii. Pedesetih godina prošlog stoljeća poharala je australske klaonice i pobila ogroman broj goveda. Američka vojska tada je uzgojila oko 20.000 litara bakterijske kulture. Ono što je Q-groznicu učinilo toliko primamljivom za vojsku bilo je vrijeme u kojem bakterija može preživjeti – gotovo dva mjeseca.

Brzo izumiranje

Kada su 1972. Sjedinjene Države potpisale Konvenciju UN-a o biološkom oružju, sve su zalihe uništene, ali ne možemo znati postoji li negdje još koji spremnik. Kada bi bakterija “pobjegla” iz laboratorija, proširila bi se svijetom poput šumskog požara. Broj mrtvih mogao bi biti dovoljno velik da čovječanstvo ubrzo izumre.

Godine 2014. američka je vojska razvila način zaštite primata, uključujući i ljude, od marburškog virusa. To je bio odgovor na informacije koje su otkrile da je Sovjetski Savez imao spremnike s virusima koji bi se mogli proširiti aerosolom. Riječ je o filovirusu koji uzrokuju krvarenje, višestruko zatajenje organa i visoku smrtnost. Marburški je virus srodan virusu ebole koji uzrokuje bolest sa smrtnošću od 50 posto. No dok se širenje ebole može zaustaviti provođenjem strogih epidemioloških mjera, marburška hemoragijska groznica, koja ima smrtnost oko 90 posto, rapidno se širi zrakom. Ako bi virus mutirao i postao otporan na američki lijek, zasigurno bi zbrisao čovječanstvo s lica Zemlje.

Rusija i Sjedinjene Države imaju 90 posto svjetskog nuklearnog arsenala. Rusija ima 1588 komada oružja raspoređenog na interkontinentalnim raketama koje imaju domet od najmanje 5500 km, kao i teške bombardere koji mogu nositi i bacati nuklearni teret. SAD pak ima 1644 komada takvog oružja. Usto, te dvije zemlje imaju još gotovo 5000 funkcionalnih bombi na lanserima. Potpuni nuklearni rat lako bi mogao izazvati izumiranje čovječanstva, ne samo zbog eksplozija i radijacije, nego i zbog globalnog zahlađenja, tzv. nuklearne zime koja bi uslijedila.

Vjerojatniji je scenarij ograničenog nuklearnog sukoba s tzv. taktičkim atomskim oružjem. Stručnjaci kažu da te manje bombe čine oko 35 posto američkog i ruskog arsenala. One imaju domet do 500 km kopnom i do 600 km morem ili zrakom. I to bi oružje imalo razorne učinke u blizini zone eksplozije, ali ne bi uzrokovalo najgoru moguću posljedicu – globalnu nuklearnu apokalipsu.

Postoje različite vrste i veličine nuklearnog oružja, no moderne bombe pokreću reakciju fisije. Fisijske ili tzv. atomske bombe (“A-bombe”) uništile su Hiroshimu i Nagasaki snagom oko 20 kilotona TNT-a. Mnoga moderna oružja, međutim, imaju mnogo veću razornu snagu. Termonuklearne ili “vodikove” bombe (“H-bombe”) koriste se snagom početne reakcije fisije za fuziju atoma vodika unutar oružja. Ta reakcija fuzije pokreće još više neutrona, koji stvaraju više fisije, koji pak stvaraju više fuzije, i tako dalje. Rezultat je vatrena kugla s temperaturama koje odgovaraju toplini središta Sunca. Takve su bombe testirane, ali nikada nisu iskorištene u borbi.

Hiroshima je igra

Dakako, naći se na mjestu takve eksplozije znači – trenutačnu smrt. Primjerice, nuklearno oružje od “samo” 10 kilotona TNT-a smjesta bi ubilo oko 50 posto ljudi u krugu od 3,5 km od mjesta detonacije. Smrt bi nastupila kao posljedica udarnog vala, vreline, vatre, intenzivne radijacije, urušavanja zgrada i gelera. Većina zgrada u krugu od 800 m od detonacije bila bi srušena ili teško oštećena. Američka vlada, inače, savjetuje građanima da se u takvom slučaju upute u podrum ili središte velike zgrade i ostanu ondje najmanje 24 sata kako bi izbjegli najgore radioaktivne oborine.





Ni preživjelima u blizini područja detonacije ne bi bilo pomoći. Kako bi ceste i pruge bile uništene, bolnice sravnjene sa zemljom, a liječnici i medicinske sestre u zoni eksplozije mrtvi ili ozlijeđeni, bilo bi malo opcija za dovođenje zaliha ili ljudi u pomoć, napose s obzirom na visoku razinu radijacije nakon detonacije. Na preživjelima bi se našla radioaktivna prašina pa bi morali biti dekontaminirani. Većina bi vjerojatno pretrpjela fatalne opekline od početne eksplozije, a smrt bi mogla nastupiti i od tzv. vatrenog nevremena, ovisno o konfiguraciji terena. Takva vatrena oluja u Hiroshimi je bila zahvatila površinu od 11,4 km².

Radijacija je sekundarna i mnogo podmuklija posljedica nuklearne eksplozije. Fisijske bombe bačene na Japan stvorile su lokalne oborine, no moderno termonuklearno oružje odbacilo bi radioaktivni materijal visoko u stratosferu, uzrokujući globalne oborine.

Rizik od oborina najveći je unutar 48 sati od eksplozije. U nedostatku snijega ili kiše, koji bi pomogli da se otpadne tvari što prije povuku pod zemlju, i najudaljenije čestice mogle bi imati minimalnu radioaktivnost do trenutka kada padnu na tlo.









Na području koje je u trenutku eksplozije bilo ozračeno količinom od 1000 R/h (rendgena na sat), nakon 48 sati radijacija će pasti na 10 R/h. Otprilike polovica ljudi koji dožive ukupnu dozu zračenja od oko 350 R tijekom nekoliko dana vjerojatno će umrijeti od akutnog trovanja zračenjem. (Za usporedbu, CT skeniranje abdomena izlaže ljude radijaciji manjoj od 1 R.)

Nuklearna zima

No čak i oni koji prežive radioaktivne oborine cijeli će život biti izloženi visokom riziku od raka. Specijalizirane bolnice u Hiroshimi i Nagasakiju liječile su više od 10.000 službeno priznatih preživjelih. Većina ih je umrla od raka i leukemije.

U Ukrajini, koja proizvodi 10 posto svjetske pšenice, oborine bi mogle pasti na usjeve, što bi uzrokovalo dugotrajne probleme poput raka. Naročito problematičan bio bi radioaktivni jod. Kod krava se jod taloži u mlijeku, a kod djece se jod iz mlijeka taloži u štitnjači, što bi naposljetku dovelo do raka štitnjače.









Radioaktivnost i oborine uvelike bi utjecale na okoliš, ovisno o opsegu nuklearnog sukoba. Nakon nuklearnih eksplozija, u atmosferi bi završile ogromne količine pepela i čađe, što bi rezultiralo globalnim zahladnjenjem. Iako jedna ili dvije nuklearne eksplozije ne bi imale globalne učinke, detonacija “samo” sto hirošimskih bombi snizila bi globalnu temperaturu ispod razina iz malog ledenog doba koje je trajalo od početka 14. do sredine 19. stoljeća.

Tada su temperature bile pale za čak 2 °C, što je veći pad od povećanja zatopljenja zabilježenog od početka industrijske revolucije (otprilike 1 °C). Takva iznenadna hladnoća danas bi mogla utjecati na poljoprivredu i opskrbu hranom. Malo ledeno doba uzrokovalo je glad u vrijeme kada je globalna populacija bila sedam puta manja od današnje.

Poznato je da su Sovjeti bili razvili “novičok”, nervni agens koji izaziva lančanu proteinsku reakciju koja brzo može dovesti do smrti. Agens blokira proizvodnju enzima holinesteraze koji je u metabolizmu važan za razgradnju neurotransmitera acetilholina. Taj transmiter ima važnu ulogu prilikom buđenja ili za održavanje pozornosti. Ako se acetilholin ne razgrađuje, živčani sustav biva “bombardiran” nadražajima. Informacije živčanog sustava potom udaraju na tkiva, mišiće i organe pa dolazi do pojačanog toka pljuvačke i problema s disanjem jer pacijent više ne može kontrolirati disanje. Kada bi se novičok masovno proizvodio i bacao u zrak, broj žrtava bio bi ogroman.

Ubojiti otrov

Još jedan kemijski agens koji bi mogao uništiti svijet jest sarin. Razvili su ga nacisti 1938. godine. Kada uđe u tijelo, počinje blokirati živčane signale i enzimske receptore, što uzrokuje grčeve. Osoba ubrzo umire od gušenja ili zatajenja srca. No za razliku od novičoka, sarin može dugo opstati u zraku, čak i nekoliko dana u idealnim uvjetima, a dodatni je problem to što je sâm plin nevidljiv i bez mirisa. Dana 21. kolovoza 2013. sirijska je vojska upotrijebila sarin u napadu na Ghoutu u blizini Damaska. Broj žrtava se ne zna, ali procjenjuje se da je poginulo između 350 i 1700 ljudi.

Ako vam sve ovo nije dovoljno, ne brinite se. Možda će nas na koncu uništiti oružje koje još nije izumljeno. Jedno takvo naziva se Božjim šipkama (Rods from God). U osnovi, to su projektili izbačeni sa satelita u Zemljinoj orbiti. Zbog utjecaja gravitacije, brzina pada i snaga udara bila bi ogromna. Bez obzira na to čime bi cijevi od teškog metala bile ispunjene, uništenje bi bilo daleko veće od konvencionalnog oružja, a napose kada bi više takvih “šipki” zasulo planet. Valja podsjetiti da trenutno u niskoj Zemljinoj orbiti ima oko 7500 aktivnih satelita. Kada bi svi oni nosili oružje, jasno je što bi se dogodilo.

I laseri su već desetljećima san vojskovođa. Ako bi oni postali dovoljno veliki i snažni, mogli bi se montirati na zrakoplove. Tada bi ratovanje mecima i granatama postalo stvar prošlosti. Laseri velike snage mogli bi kontinuirano probijati vojne instalacije i kositi cijele brigade. Mogli bi se koristiti i za uništavanje zgrada i rušenje cijelih gradova.

Ostaje nam samo nada da će razum pobijediti naše najgore slutnje i strahove.