‘Od 70-ih godina nije viđen u Jadranu, sve donedavno’: Sve je više svjedočanstava, ribari tvrde da ga sve češće viđaju

Autor: Dnevno.hr

Velika bijela psina koja nemilice guta sve pred sobom, s predumišljajem muči ljude i ubija ih, potapa brodove i noćna je mora američkog turističkog gradića, glavni je negativac Spielbergovog filma ‘Ralje’.

Filmski gledano, radi se o remek djelu. Psihološki gledano, film je zaslužan za traume brojnih koji su ga gledali, ali više nikada nisu htjeli plivati tamo gdje se jasno ne vidi morsko dno, ali i za potpuno iskrivljenu percepciju o ovom morskom stanovniku.

No, upravo su oni nezaobilazna tema kad se govori o porastu temperature mora. Kupači znaju prokomentirati kako je more toplije pa će nam ‘možda doći neke opasnije beštije’, pritom misleći na morske pse. U neformalnim razgovorima s lokalnim ribarima, Dubrovački dnevnik je doznao kako su nešto češće viđali morskog psa mako nego prije, mada i dalje ne često.





Od 70-ih nije viđen, sve se promijenilo nedavno

“Mako ili dugonosa psina je morski pas umjerenih i tropskih mora, no poanta je u tome što ga u Jadranu nije bilo dugo vremena, dakle nije se viđao još od 70-ih godina prošlog stoljeća. No počeo se pojavljivati u posljednjih pet ili šest godina, posebno na južnom Jadranu, prvenstveno albanskom i crnogorskom području, a potom i južnom dijelu hrvatskog Jadrana,“ izjavio je prof. dr. Alen Soldo s Odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu koji kaže kako dojave o viđanjima maka u Jadranu ipak treba uzimati s rezervom.

“Mali mako je dosta sličan nekim drugim vrstama i mnogi griješe u identifikaciji pa se ne bih upuštao u nagađanja, ali je definitivno točno kako se dugonosa psina ponovno počela pojavljivati u Jadranu nakon dugo godina,“ govori Soldo dodajući kako takvo stanje ne bi pripisivao klimatskim promjenama i zagrijavanju mora, nego tome što ona sad ima strogo zaštićeni status.

“Većina morskih pasa u Jadranu je dobila taj status što je možda pozitivno utjecalo na neke vrste, od kojih su neke pred izumiranjem i dosta su rijetke, a sad ih ponovno možemo vidjeti u Jadranu“, izjavio je Soldo.

S obzirom na porast temperature mora, možda bi tih vrsta bilo i više, no morski psi i raže su najugroženije vrste organizama na Zemlji. Kako napominje Soldo, njihov broj je drastično smanjen, pa za razliku od nekih drugih riba, njihova distribucija i nije toliko česta.









‘Bilo bi dobro da ih je više’

„Teoretski, u budućnosti možemo očekivati eventualni ulazak nekih vrsta morskih pasa koji vole toplija mora u Jadran. Vrlo popularna velika bijela psina nije ljubitelj toplih mora, no oblokrilac kojeg povezuju s nekim napadima u Crvenom moru teoretski može proći kroz Sueski kanal. Istočni Mediteran se rapidno zagrijava, ne samo zbog klimatskih promjena nego i zbog Sueskog kanala koji je dodatno proširen, pa vode još više ulaze u Mediteran. No, ono što vjerojatno sprečava brži ulazak u Jadran jest činjenica što je on i dalje najhladniji dio Mediterana,“ objašnjava Soldo.

I sami ribari tvrde kako se mako sada nešto češće viđa, ali ništa alarmantno. Ove godine je viđena i velika bijela psina, no radi se o otvorenom moru, daleko od obale. Ne postoje riječi kojima se dovoljno može naglasiti – nema razloga za paniku, strah i brigu.

Morski psi su oduvijek živjeli u Jadranu, a žive i danas. Ljudi su se oduvijek kupali na Jadranu i nekih većih problema nije bilo. Ribari nam generalno govore – sve se može do svetog Andrije, a iza je ipak potrebno biti na oprezu. More je i njihov dom, a tuđi dom treba poštovati.









Morski psi su uznemireni i zbog buke u Mediteranu

„Najveća greška Stevena Spielberga je bila režirati film koji je stvorio toliku famu odnosno strah ljudske populacije od velikih grabežljivaca. Malo tko u more ulazi poštujući određena pravila, tako smo valjda odgojeni, no bez obzira na to, mi ipak ulazimo u eko sustav u kojem žive organizmi, a jedni od najvećih i najstarijih, koji održavaju hranidbene lance, su morski psi,“ govori prof.dr.sc. Jakov Dulčić, voditelj Laboratorija za ihtiologiju i priobalni ribolov splitskog Instituta za oceanografiju i ribarstvo koji naglašava- veći je neprijatelj morskom psu čovjek nego obratno!

„Morski psi su uznemireni i zbog buke u Mediteranu, nemaju svog prirodnog plijena, nema toliko tune, medvjedice, pa onda mogu napasti ono što misle kako je njihov potencijalni plijen. Ne vodi se briga o tome, ne vodi se briga kako ostaju bez hrane, a oni su vrsta koja jede onoliko koliko joj treba. Samo čovjek jede više od onoga što mu je potrebno. U Kini se svake godine ubiju deseci milijuna morskih pasa, a samo zbog njihove peraje, pa onda vidimo tko je zapravo kome neprijatelj“, kaže Dulčić.

Dodaje kako bi bilo dobro da ih je ponešto više u Mediteranu, pa i našem Jadranu, jer su se tu nastanile neke nove, vrlo agresivne i invazivne vrste koje nema tko jesti i čiju populaciju nema tko regulirati. Upravo se ovaj znanstvenik posljednjih godina intenzivno bavi temom novih vrsta u Mediteranu, pa i Jadranu. Glavnu ulogu i kod ove pojave ima porast temperature mora.

U Jadranu postoje veliki problemi, a nijedan od njih nisu morski psi

Zbog svega navedenog, čini se kako u Jadranu postoji veliki problemi, a nijedan od njih nisu morski psi.

„Mi u eko sustavu Sredozemnog mora nemamo više dovoljno grabežljivaca koji bi mogli regulirati populacije postojećih, ali i novih vrsta u Mediteranu, nema ih tko prirodno jesti. Te vrste se jako brzo razmnožavaju, pogotovo vatrenjača, koja ima vrlo ukusno meso i otrovne bodlje i koja će uskoro i kod nas, baš kao što je to slučaj u Cipru, Izraelu i dijelovima Turske, biti vrsta koja se više ne može zaustaviti,“ upozorava znanstvenik Dulčić.

Kaže kako se može očekivati upliv novih vrsta iz tropskih područja u Jadran, pogotovo njegov južni dio, a hoće li se tu i nastaniti, ovisi prvenstveno o temperaturi, a potom i o hrani. Za to vrijeme, čovjek kao najpametnija vrsta na planeti trebao bi malo više osluškivati jedini dom koji ima, a to je Zemlja. Možda bi u prvom redu trebao pažljivo promotriti što se događa i ponuditi rješenja, pametno gospodariti umjesto biti beskrupulozni grabežljivac.

„Morski sisavci su jako pametna bića koja međusobno komuniciraju. Orke puno pamte i nisu napale onu jedrilicu nego im se ponašanje mijenja. One kao da šalju poruke, kao da žele poručiti kako su promjene tu, a mi bismo trebali početi komunicirati s prirodom i čitati znakove“, zaključuje prof. dr. Dulčić.