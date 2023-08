Objavljena fotografija misterioznog ‘čovjeka vuka’: ‘Nije skidao pogled s nas, izgledao je kao pračovjek’

Već više od pet godina lokalni stanovnici govore da u planinama Harz živi misteriozni ‘čovjek vuk’, a sad je snimljena i njegova fotografija, piše njemački Bild. Muškarca je uhvatila kamera dvoje planinara koji su navodno vidjeli kako sjedi golišav i drži drveno koplju podno ruševina dvorca.

Nejasne fotografije prikazuju muškarca koji izgleda izrazito dlakavo ili prekriveno prljavštinom dok sjedi na tlu i čini se da se ‘igra sa pijeskom’.

Gina Weiss, 31, i njen prijatelj Tobi, 38, u utorak navečer šetali su se Blankenburgom u saveznoj državi Saksen-Anhalt kada su ga vidjeli.

“Kada smo stigli do pećina od pijeska, vidjeli smo čovjeka vuka. Stajao je visoko na jednoj od pećina i držao dugu drvenu štapu kao koplje u ruci. Nije skidao pogled s nas, ali nije ništa rekao. Izgledao je prljavo, kao pračovjek iz udžbenika iz povijesti” ispričala je Gina. Dodali su da je susret s muškarcem, za kojeg se pretpostavlja da je u 40-im, trajao oko deset minuta.

Ovo nije prvi put da je navodni ‘čovjek vuk’ viđen u regiji Blankenburg.

Apparently there is a "Wolfsmensch" (wolfman) in the Harz Mountains. A fancy word for a naked German speaking with the trees and animals. But for a German fairy tale we still need some protagonist.#Wolfsmensch #germany #germanfairytales #wolfhttps://t.co/vwvSKlxXD3

— zeitgeist_undefined (@zeitgeist_off) August 24, 2023