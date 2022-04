NUKLEARNI FIZIČAR TONČI TADIĆ RAZBIJA MITOVE O ČERNOBILU: ‘To je kao da se zabijete stojadinom kojemu ste prerezali kočnice i zaključite da su svi automobili glupi’

Autor: Ivana Jurišić

Dugogodišnji saborski zastupnik, fizičar i stručnjak za nuklearnu energiju s Instituta “Ruđer Bošković”, dr. Tonči Tadić, zna sve što se o nuklearkama može znati. U posljednje vrijeme nešto je češće u medijima, ali u pravilu vrijeme provodi na Institutu, gdje kao doktor nuklearne fizike, u zvanju višeg znanstvenog suradnika, radi u Laboratoriju za interakcije ionskih sklopova Zavoda za eksperimentalnu fiziku.

Osim toga, voditelj je Savjeta europskog projekta DONES (Demo Oriented Neutron Source), prvog projekta ESFRI-ja (European Strategy Forum on Research Infrastructures) u kojem sudjeluje i Hrvatska.

S dr. Tadićem razgovarali smo o energetskoj budućnosti Europske unije i odluci Europske komisije da se nuklearnoj energiji i plinu prizna status zelenih energija u sklopu zelene tranzicije do ugljične neutralnosti 2050. Naime, Europska komisija je u veljači ove godine, usprkos protivljenjima nekih zemalja članica, izglasala odluku kojom se privatnim investitorima signalizira da će investiranje u plinsku i nuklearnu energiju tijekom tranzicije biti prihvatljivo. Za tu odluku bila je i Hrvatska kada je Vlada Andreja Plenkovića podržala francuske zahtjeve za razvoj nuklearne energije.

Kako komentirate odluku Europske komisije da nuklearna energija i zemni plin uđu u taksonomiju EU-a, što znači da će se u razdoblju tranzicije do 2050. godine i ulaganja u te izvore energije moći financirati iz europskih fondova?

Stručnjaci okupljeni u Euratomu (STC), najvišem savjetodavnom tijelu Europske komisije za pitanja nuklearne energije, među kojima sam i ja, slažu se s tom odlukom. Riječ je o 40 nuklearnih stručnjaka iz EU-a, čiji sam ja jedini hrvatski član.

STC je mnogo puta napominjao Europskoj komisiji kako se ne može postići eliminiranje fosilnih goriva iz EU-a bez jakog udjela nuklearne energije.

Važno je napomenuti kako je nuklearna energija bezugljični energetski izvor jednako kao i vjetroelektrane ili solarne elektrane, tako da treba pozdraviti to što je i Hrvatska ušla u krug od 13 zemalja članica EU-a na čelu s Francuskom koje smatraju da je nemoguće postići smanjenje ili eliminiranje emisija CO2 u Europi bez nuklearne energije.

Pravi razlog zatvaranja njemačkih nukelarki

Njemačka je, nakon tragedije u japanskoj nuklearnoj elektrani Fukushimi, u ožujku 2011. donijela odluku o zatvaranju svih svojih nuklearki. Dosad su ih ugasili 10, ali nakon rata u Ukrajini izgleda da čak i njemački Zeleni mijenjaju priču. Kako je došlo do toga?

Tek sada, nakon ruske invazije na Ukrajinu, pokazuje se sva promašenost dugoročne energetske strategije Angele Merkel. Naime, Njemačka je pod Angelom Merkel iz meni nepoznatih i besmislenih razloga nakon katastrofe u Fukushimi 1 odlučila umiroviti svih svojih 16 nuklearnih elektrana iako su te elektrane prema općem stajalištu desetak godina ispred ostatka svijeta po nuklearnoj sigurnosti i po kvaliteti dizajna. Po mom mišljenju to je bio populizam i pokušaj Kršćansko-demokratske unije (CDU) da privuče glasače zeleno-lijevog bloka. Nakon gašenja nuklearki odlučilo se pojačati financiranje obnovljivih izvora i osloniti se više na ruski plin gradnjom Sjevernog toka 2.

Podsjetio bih da Njemačka godišnje subvencionira obnovljive izvore sa 25 milijardi eura. To su inače dva i pol plinovoda Sjeverni tok koji se godišnje doslovno bace u vjetar. Za tu svotu i uz najlošije mjere štednje mogu sagraditi od pet do sedam nuklearnih elektrana. Da je htjela, Njemačka je od 2011. mogla povećati svoju flotu nuklearki, možda ne na 70 koliko ih ima Francuska, ali na 40 ili 50.

Da su uz to napravili tri plinska terminala, panike zbog isključenja ruskog plina sada ne bi bilo. Sada dolazimo u luđačku situaciju da zeleno-lijevi blok dolaskom na vlast postupno shvaća da bi, s obzirom na nove odnose s Ruskom Federacijom, možda ipak bilo razumno zadržati u pogonu preostalih šest nuklearki, ako već neće graditi nove.

Što je s ovih 10 ugašenih nuklearki? Jesu li one zauvijek izgubljene za Njemačku?

Nuklearke se nikad ne demontiraju odmah. S obzirom na dugo vrijeme poluraspada čelika, čeka se da se smanji radioaktivnost željeza koje je postalo radioaktivno zbog boravka u reaktoru pa da se onda krene u razgradnju. Obično se čeka pedesetak godina.

Naime, pri zatvaranju nuklearke najprije iz nje izvadite istrošeno nuklearno gorivo i pospremite ga u bazen da se hladi, a nakon toga pričekate 50 godina da padne radioaktivnost tog željeza da možete pristupiti razgradnji same nuklearke, odnosno demontaži kompletnog reaktora. Sve što radite unutra gubi na radioaktivnosti u prosjeku 50 do 70 godina. U međuvremenu zapečatite reaktor.

Ako se to dogodilo, ako nisu unutra ništa posebno dirali, te nuklearke mogu biti puštene u pogon uz neke manje investicije i biti opet na mreži. Čak i ako se kod nekih već ranije pristupilo većim demontažama, nije ih nemoguće vratiti u pogon jer svaka nuklearka s vremenom treba zamjenu parnog generatora, treba zamjenu turbina u generatoru, treba remont…

Ovako napamet teško je reći u kojoj je fazi razgradnje tih 10 nuklearki i je li ih moguće vratiti u život, ali sigurno je da je lakše vratiti u život staru nuklearku nego graditi posve novu.

Koliko godina treba da bi se sagradila nova nuklearna elektrana?

U prosjeku je potrebno od pet do devet godina, ali velika je razlika između države koja radi svoju prvu nuklearku i Njemačke koja već ima iskustva u građenju nuklearki.





Populizam bez znanstvenog utemeljenja

Zašto graditi nove nuklearne elektrane? Zar se svijet nije odmaknuo od nuklearne energije i okrenuo obnovljivim izvorima energije?

Nije istina da je nuklearna energija zamrla, to je privid zbog hrvatskog gastarbajterskog mentaliteta po kojemu je jedino relevantno ono što se događa u Njemačkoj. U ovom trenutku osam zemalja u Europi gradi ili ozbiljno razmišlja o gradnji novih nuklearnih elektrana. To su Francuska, Finska, Slovačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljska, Mađarska, Rumunjska i Češka. Belgija, Nizozemska i Španjolska razmišljale su o gašenju svojih reaktora, ali što će biti nakon ovih problema s ruskim plinom, vidjet ćemo.

Koliko je uopće jeftinija struja koja se dobiva iz nuklearnih elektrana u odnosu na onu koja se dobiva iz obnovljivih izvora energije?









Kada se pogledaju bilance i tablice međunarodne energetske agencije (IEA), onda se vidi kako je kilovatsat iz nuklearke stare 30 i više godina kao što je Krško najjeftiniji. Ona je tri puta jeftinija od energije iz obnovljivih izvora i čak do pet puta jeftinija od kućnih solarnih elektrana, a sigurno je jeftinija od energije dobivene iz ugljena i plina ili nafte. Važno je napomenuti da je u cijenu njezina megavatsata (Mwh) uključena i cijena zbrinjavanja nuklearke na kraju njezina životnog vijeka.

Podaci pokazuju da emisija CO2 u Njemačkoj raste paralelno sa zatvaranjem nuklearki i nekoliko je puta veća nego u Francuskoj, koja ima najviše nuklearnih elektrana u EU-u. Pa zbog čega su onda njemački Zeleni bili toliko protiv?

To nije ništa drugo nego umjetno pumpanje straha od nuklearne energije i čisti populizam koji nema nikakvo znanstveno utemeljenje. Uvijek kažem kako je najveća medicinska posljedica nesreće u Černobilu masovna psihoza koja je nastala.









Koliko su današnje nuklearke uopće sigurne?

Černobil se uzima kao etalon, kao nekakvo mjerilo za sve nuklearke u svijetu, a riječ je o nuklearci koja po svom dizajnu, načinu upravljanja i svrsi postojanja nema nikakve veze ni s jednom nuklearkom na zapadu. Naime, riječ je o sovjetskoj nuklearci koja je zapravo bila tvornica za proizvodnju plutonija za sovjetske nuklearne bombe, a usput je davala i struju. I zato je konstrukcija bila takva da omogući brzu zamjenu goriva. Dok Krško oko sebe ima oklop od 8 cm čelika i 2,5 metara armiranog betona, nuklearka u Černobilu imala je malo bolji hangar. Padne li na NE Krško avion ili dron, građani su sigurni jer je ona tako projektirana.

Drugi problem s nuklearkom u Černobilu je način na koji je ona vođena. Naime, ondje su tog kobnog popodneva odlučili provjeriti mogu li ručnim kontrolama, isključivši sve automatske sustave, dovesti u red reaktor ako ga dovedu u ekstremni režim rada. To vam je kao da uzmete stari Stojadin kojem ste prerezali kočnice i testirate ga hoće li se moći zaustaviti pa kad stari Stojadin pojuri 100 km/h i onda se razbijete, iz toga zaključite da su svi automobili na svijetu potpuna katastrofa i da je automobil potpuno besmislen kao koncept prijevoza.

Analogija s automobilom pomaže da ljudi shvate o kolikoj količini gluposti je bila riječ, jer Černobil se nikad ne bi dogodio u jednoj zapadnoj elektrani sa zapadnim dizajnom i zapadnim standardima ponašanja. I onda se iz toga izvlače zaključci koji se potom generaliziraju na sve nuklearne elektrane na svijetu, svakakve konstrukcije s mnogo pametnijim sustavom upravljanja. Osim Černobila nikad se ništa takvo nije dogodilo, ni prije ni poslije.

Ali zar nije najveći problem nuklearki pohranjivanje otpada?

Kod nuklearnog otpada treba raščistiti dva problema. Jedan je radioaktivni otpad – odnosno konstrukcija same nuklearke. On uključuje sve metalne dijelove reaktora i parogeneratora te ulja, maziva, vodu, kombinezone, rukavice, čizme, pumpe, cijevi, ventile, kablove – i sve što je bilo u blizini i unutar reaktora, ali nije istrošeno gorivo. Radioaktivni otpad se čuva stotinjak godina. Nije nešto što se može baciti na Jakuševac, nego se čuva zaliven u betonske blokove. Sam po sebi ne stvara energiju i jedina je vrsta otpada kojim se ne može slobodno raspolagati.

Drugi veći problem je istrošeno nuklearno gorivo koje bi se u teoriji trebalo čuvati 10.000 godina, ali u praksi se to ne događa. Ono se šalje u postrojenja za reprocesiranje goriva, gdje se iz tog goriva izdvajaju elementi korisni za daljnju uporabu i izdvaja se osiromašeni uran. Od istrošenog nuklearnog goriva odvajaju se dijelovi koji se mogu koristiti u vojnim reaktorima i koji se mogu koristiti za razne vojne svrhe, ali se izdvajaju radionukleidi koji se mogu trošiti za tretman raka prostate ili općenito za medicinske pripravke.

Znanstvenici u Belgiji rade na projektu ESFRI-ja MYRRHA, koji se odnosi na nuklearni reaktor na pogon ionima iz akceleratora. Reaktor radi dok u njega tuku ioni iz akceleratora, a kad pogasite akcelerator, nema iona i on prestaje odmah raditi. Što je najljepše od svega, troši istrošeno nuklearno gorivo. To je budućnost.

Diversifikacija izvora energije

Hrvatska bi, po vašem mišljenju, trebala sudjelovati u gradnji NE Krško 2?

Ja sam među onima koji se zalažu da Hrvatska ostane partner Sloveniji, njima će biti drago da imaju suinvestitora u tom projektu. Vrijeme je da prekinemo sukobe zbog problema s granicom i okrenemo se zajedničkoj proizvodnji energije.

Krško će vjerojatno tražiti dozvolu za produljenje svog životnog vijeka za deset godina, što bi bilo razumno jer je u dobrom stanju i dobro vođen od vrhunskih stručnjaka s obiju strana, no Slovenija će paralelno s tim početi planirati gradnju drugog reaktora u Krškom, a ja se zalažem za to da Hrvatska bude partner i da dalje dobiva 17 posto svoje električne energije iz Krškog.

Kako bi se Hrvatska trebala energetski postaviti u razdoblju do 2050. godine?

Hrvatska 32 posto energije dobiva iz vodnog potencijala, 17 posto iz NE Krško, dok 33 do 35 posto daju obnovljivi izvori energije. Zamislite da onih 15-17 posto koji nam nedostaju pokrijemo iz još jedne nuklearke. Ne bismo imali nikakvih problema s plinom, a imali bismo i viška energije za električne automobile. Osim toga, moramo ostati partneri u Krškom radi razmjene nuklearnih znanja i radi skupljanja referenci za sudjelovanje u fuzijskoj elektrani DEMO.

Ja sam se u svom mandatu zalagao za diversifikaciju izvora energije, da Hrvatska ima svoj plinski i naftni terminal, da jednako tako imamo plinovode, naftovode, nuklearke, obnovljive izvore energije, hidropotencijal, da možemo kombinirati kako hoćemo, kao i da ne ovisimo samo o jednom dobavljaču.

Koliko je taj pristup pametan u Europi koja se zalaže za to da za nekoliko desetljeća svu svoju energiju dobivamo iz obnovljivih izvora energije?

Nerealno je očekivati da ćemo svu energiju dobivati iz obnovljivih izvora energije i posljedica je mitova koje potiču i obilato financiraju proizvođači obnovljivih izvora. U mirnoj noći bez vjetra nema struje iz njih te moraš imati neki rezervni izvor ili pohranu energije. Sada se taj problem rješava

plinskim elektranama.

Pitanje je kolike bi te baterije Elona Muska morale biti i koliko bismo mi reverzibilnih hidroelektrana morali sagraditi da bismo u tim uvjetima imali struju usred ljetne noći kada se svi hlade klima-uređajima. Zaboravljamo da se potrošnja električne energije ljeti približava onoj zimi.

Ukratko, Hrvatska treba imati energetski miks. Isto tako, ponekad se zaboravlja jedna stvar: ako je cilj povećanje broja električnih automobila, ti električni automobili moraju se puniti iz nekih elektrana. Sva energija koja se trenutačno dobiva iz ugljikovodika u automobilima morala bi se dobiti u vidu električne energije iz neke elektrane. A bez dovoljno struje za električne automobile turista, Hrvatska bi se mogla naći u velikim problemima.