Novo normalno u meteorološkom smislu: Jedan dio Zemlje gori, a snijeg pada gdje ga najmanje očekuju

Iako je sredina veljače, pojedine dijelove svijeta već prže ekstremne ljetne temperature. Žive na termometrima okazuju kako se iz dana u dan obaraju temperaturni rekordi. Tako je u Maroku proteklih dana temperatura nerijetko prelazila 35 stupnjeva, iako je u ovo doba uobičajeno oko 20 stupnjeva, čak i manje u gorju Atlas.

TOTAL MADNESS IN MOROCCO

36.6C Tan Tan Hottest winter day on record.

12 stations above 33.9C In winter !

Temperatures up to 5C/10C ABOVE JULY averages.

One of the most insane shocking events in world climatic history.

Record were brutalized with huge margins 👎 pic.twitter.com/Yo6sYstXBm

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) February 14, 2024