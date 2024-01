Novine iz 1924. predviđale su svijet u 2024. godini: Neke su pretpostavke zastrašujuće točne

Novinski članci iz 1924. godine otkrivaju fascinantna predviđanja o životu u 2024. godini. Gledajući na ova stara predviđanja, vidimo kako su se neka od njih ostvarila, dok su druga ostala samo u domeni mašte. Fotografije novinskih članaka iz 1924. godine objavljene su na popularnom X, bivšem Twitteru, profilu @paulisci. Inače, osoba iza ovog profila bavi se raznim starim člancima i novinama.

Jedan od članaka iz 1924. precizno je predvidio da će automobili postati sveprisutni i da će gradovi 2024. godine imati brze ceste kroz svoje središte. Drugi je najavio da će ljudi putovati zrakom i istraživati svemir, što, iako ne vrijedi za svakodnevni život prosječne osobe, svakako odražava opću budućnost čovječanstva. Očekivalo se i da će većina ljudi doživjeti barem 100 godina, a osoba od 75 godina smatrat će se relativno mladom, zahvaljujući medicinskim dostignućima.

Neki su čak predviđali da će obiteljski fotoalbumi do 2024. godine uglavnom sadržavati videozapise, umjesto fotografija, a “filmovi” će biti toliko stvarni da će ih teško razlikovati od stvarnosti. Za sada ćemo morati pričekati na fotoalbume koji se sastoje od videozapisa.

A List of Predictions Made in 1924 About 2024

— Paul Fairie (@paulisci) January 1, 2024