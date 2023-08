Nova teorija urote kaže da nas je u petak trebao udariti planet Nibiru: ‘Preživjeli smo još jedan smak svijeta’

Možda ste propustili smak svijeta prošli tjedan, ali prema jednom teoretičaru zavjere, planet Nibiru trebao je udariti u Zemlju u petak, okončavši život kakav poznajemo. Korisnik Twittera Mike Buckner najavio je smak svijeta u svojoj objavi upozoravajući što više ljudi da potraže sklonište, govoreći kako će “nekolicina preživjeti”.

THE FINAL 24 HOURS OF CIVILIZATION

NIBIRU APPROACHES.





THE POLE SHIFT IS COMING 🧲🔃

FLOODS. QUAKES. FIRES. 🌊🌋🔥

HEAD FOR SHELTER. CAVES. BUNKERS.

ALERT YOUR FAMILY. FRIENDS. NEIGHBORS 🚨

FEW WILL SURVIVE

I AM HEADED FOR THE CAVES









GOOD LUCK

Xhttps://t.co/uZQBzVz72W pic.twitter.com/rEb4DR4mWS

— Mike Buckner, MBA (@ShabezJr) August 17, 2023