NOVA ‘LUDA’ TEORIJA: Naš svemir ima ‘brata blizanca’? U tom zrcalnom ‘protusvemiru’ vrijeme teče unatrag

Autor: Zlatko Govedić

Nova zadivljujuća fizikalna teorija sugerira da bi mogao postojati još jedan “protusvemir”, čije vrijeme ide unatrag u vremenu prije velikog praska.

Ideja pretpostavlja da je rani svemir bio malen, vruć i gust i tako ujednačen da se čini da se vrijeme simetrično kreće naprijed-natrag.

Ako je ta teorija točna, to znači da tamna tvar nije toliko tajanstvena – ona je samo novi okus neutrina koja može postojati samo u ovakvoj vrsti svemira. Teorija implicira da nije bilo potrebe za razdobljem “inflacije” kada se rapidno povećala veličina mladog svemira nakon velikog praska. Ako je to istina, onda bi budući eksperimenti u potrazi za gravitacijskim valovima ili utvrđivanju mase neutrina mogli jednom zauvijek odgovoriti postoji li taj zrcalni protusvemir.

Fizičari su identificirali skup temeljnih simetrija u prirodi. Tri najvažnije simetrije jesu: naboj (C) (ako okrenete naboje svih čestica uključenih u interakciju na njihov suprotni naboj, dobit ćete istu interakciju); paritet (P) (ako pogledate zrcalnu sliku interakcije, dobit ćete isti rezultat); i vrijeme (T) (ako pokrenete interakciju unatrag u vremenu, ona izgleda isto).

Fizičke interakcije većinu vremena poštuju većinu tih simetrija, što znači da ponekad dolazi do kršenja. No, fizičari nikada nisu opazili kršenje svih triju simetrija u isto vrijeme.

Da bi se očuvala CPT-simetrija u cijelom svemiru, mora postojati svemir u zrcalnoj slici koji uravnotežuje naš vlastiti. Taj bi svemir imao sve suprotne naboje od našeg, pa bi se i kretao unatrag u vremenu. Naš bi svemir stoga bio tek jedan od blizanaca. Zajedno ta dva svemira poštuju CPT-simetriju.

Ukratko, znanstvenici su otkrili da bi uvjeti nametnuti poštivanjem CPT-simetrije ispunili naš svemir “desnim” neutrinima, što je dovoljno da objasni tamnu tvar.

Iako ne možemo imati pristup svom “svemiru blizancu”, jer on postoji “onkraj” velikog praska, prije početka našeg vremena, to ne znači da ne možemo testirati tu teoriju.

Istraživači su pronašli nekoliko posljedica te ideje. Kao prvo, predviđaju da bi sve tri poznate “ljevoruke” vrste neutrina trebale biti “majoranske čestice”, što znači da su one njihove vlastite antičestice (za razliku od normalnih čestica poput elektrona koji imaju antimateriju zvanu pozitronima). Za sada, fizičari nisu sigurni imaju li neutrini to svojstvo ili ne.

Osim toga, predviđaju da bi jedna od vrsta neutrina trebala biti bez mase. Trenutačno, fizičari mogu postaviti samo gornje granice na mase neutrina. Ako fizičari ikada uspiju uvjerljivo izmjeriti mase neutrina, a jedna od njih doista bude bez mase, to bi uvelike podržalo ideju o CPT-simetričnom svemiru.

Naposljetku, u ovom modelu do inflacije nikada nije došlo. Umjesto toga, svemir se sâm od sebe napunio česticama. Fizičari vjeruju da je inflacija uzdrmala prostorvrijeme u tolikoj mjeri da je preplavila svemir gravitacijskim valovima. Mnogi eksperimenti traže te primordijalne gravitacijske valove. No u CPT-simetričnom svemiru takvi valovi ne bi trebalo da postoje. Dakle, ako potrage za primordijalnim gravitacijskim valovima ne urode plodom, to bi mogao biti znak da je model CPT-simetričnog protusvemira točan.