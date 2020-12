NIKAD DETALJNIJA SLIKA GALAKSIJA: Australski teleskop u rekordnom vremenu mapirao njih čak milijun

Autor: Matea Vidić/Hina

Uz pomoć naprednog teleskopa, australski su znanstvenici uspjeli mapirati milijun novih galaksija, piše BBC.

Naime, Nacionalna znanstvena agencija CSIRO priopćila je da je njezin novi teleskop u rekordnom roku stvorio “novi atlas svemira” jer mapirao je ukupno tri milijuna galaksija s fotografijama koje su detaljnije od svih dosadašnjih. Shodno rome, astronomi se nadaju da će nove slike rezultirati novim otkrićima o svemiru.

Zahvaljujući objavljenim podacima znanstvenici iz cijelog svijeta sada će moći istraživati “sve od nastanka zvijezda do toga kako evoluiraju i kako uzajamno djeluju galaksije i njihove supermasivne crne rupe”, rekao je glavni autor studije, dr. David McConnell. “Nadamo se da ćemo u istraživanjima koja su pred nama otkriti desetke milijuna novih galaksija”, dodao je.

Ovi početni rezultati objavljeni su u utorak u stručnome časopisu Publications of the Astronomical Society of Australia.

Inače, CSIRO je objavio da je mapiranje trajalo samo 300 sati, za razliku od ranijih istraživanja koja su trajala godinama.

Teleskop Askap (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) je zbir od 36 satelitskih antena koje snimaju panoramu neba, a ove je godine proveo prvo istraživanje neba, pri čemu se pokrilo 83 posto neba i tri milijuna galaksija.

Mapa je spojena uz pomoć samo 903 iznimno detaljne slike. Za usporedbu, tijekom ranijih istraživanja bili su potrebni deseci tisuća fotografija da bi se dovršila slika neba. Astronomi su rekli da su razmjeri procesa iznimni jer katalogiziranjem milijuna galaksija izvan Mliječne staze mogu obavljati statističke analize, što bi moglo pridonijeti da se shvati na koji se način svemir razvijao i kako je strukturiran.

Teleskop Askap jedan je od preteča međunarodnog projekta čiji je cilj izgraditi najveći radioteleskop na svijetu koji bi se trebao postaviti na području Južne Afrike i Australije.