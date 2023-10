Nevjerojatan gubitak tjelesne mase: Umirovljenik objasnio kako je skinuo 11 kilograma za 2,5 sata

Autor: Zlatko Govedić

Bahama Ajgubov (69) iz Republike Dagestana (Rusija) tvrdi da je postavio novi svjetski rekord u brzini gubitka tjelesne mase nakon što je navodno izgubio više od 11 kg tijekom utrke na 21 km u gradu Mahačkali, u nedjelju 17. rujna. Trčao je 2,5 sata.

Njegovo je ime već upisano u Rusku knjigu rekorda 2019. godine kada je izgubio 9,3 kg tijekom petosatne utrke, ali sada je uspio nadmašiti vlastiti rekord.

Ipak, Ajgubov neće završiti u Guinnessovoj knjizi rekorda jer ona ne priznaje takva postignuća kako ne bi poticala ljude na opasne eksperimente.





Ovaj umirovljenik sada tvrdi da je najbrži gubitelj tjelesne težine na svijetu.

“Tijekom ovih tri i pol godine, mnogi su pokušali nadmašiti moj rekord, i Amerikanci i Rusi. Amerikanci to ne mogu učiniti. Pokušalo je 25 ljudi, čak i elitne vojne trupe, no više od pola ih je završilo u bolnici”, kaže Ajgubov.

U mladosti je trenirao džudo, sambo, grčko-rimsko i slobodno hrvanje pa ima bogato iskustvo u smanjivanju tjelesne mase. Ponosi se da je u svojoj mladosti mogao izgubiti do 17 kg za borbe, no kako je stario, to mu je postajalo sve teže. Ipak, u tom je pogledu uspio nadmašiti sve druge natjecatelje.

Samo za profesionalce

Nutricionistica Oksana Lisenko izjavila je da je Ajgubov u dva sata izgubio 11 kg uklanjajući tekućinu iz tijela te da je bio vrlo pripremljen.

“Obična osoba koja je samo sjedila na kauču i odlučila trčati takvu udaljenost bez vode to ne bi trebala raditi. Profesionalni sportaši provode ovakvo uklanjanje tekućine iz tijela s pomoću posebnog sustava tjedan ili dva prije natjecanja. Uklanja se voda, a ne mast. Jedan gram masti sadrži 9 kalorija. Da biste izgubili 1 kg masti, trebate sagorjeti 9000 kalorija”, objašnjava Lisenko.

Na toj udaljenosti, u prosjeku možete potrošiti 4000 do 5000 kalorija, tj. 4 do 5 kg. S tekućinom iz tijela izlaze važni elektroliti – natrij, kalij, magnezij. No to je veoma opasno jer naš živčani i srčani sustav pate kada tijelo ne dobiva te elemente iz hrane i vode.