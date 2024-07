Neviđeno strašan prizor snimljen na moru: Pogledajte kako su kitovi ubojice napali brod

Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja prikazuje nevjerojatan događaj u blizini obale New Hampshirea, SAD. Naime, grbavi kit izranja iz mora i pritom udara u mali ribarski brod. U tom trenutku, dvojica članova posade padaju u more. Nedugo zatim, brod se prevrće i tone. Iako su u posljednjih nekoliko godina sve češći napadi orki na brodove, ovo je prvi zabilježeni slučaj da se takvo što dogodilo s grbavim kitovima, koji su inače poznati kao miroljubive morske životinje.

Grbavi kitovi (Megaptera novaeangliae) su fascinantna morska stvorenja poznata po svojim impresivnim veličinama i spektakularnim akrobacijama. Ovi morski divovi su rašireni širom svijeta, a mogu se naći u gotovo svim oceanima i morima, od polarnih do tropskih voda.

Njihova migracija je jedna od najdužih među svim sisavcima, pri čemu prelaze tisuće kilometara između svojih ljetnih hranilišta u hladnijim vodama i zimskih razmnožavališta u toplijim morima.

There is a pissed off whale patrolling the waters of Portsmouth NH today. Head on swivel if you’re out there pic.twitter.com/xQPIHs8ZjN

— Ryan Whitney (@ryanwhitney6) July 23, 2024