‘NETKO JE U SOBI’: Jeste li ikada imali jeziv osjećaj nečije prisutnosti kada ste bili sami? Znanstvenici imaju zadivljujuće objašnjenje

Autor: Zlatko Govedić

“Ako ste ikada imali jeziv osjećaj prisutnosti u prostoriji kada ste bili sigurni da ste sami, možda to nerado priznajete. Možda je to bilo duboko iskustvo koje rado dijelite s drugima. Ili, što je najvjerojatnije, bilo je nešto između. Osim ako niste imali objašnjenje koje bi vam pomoglo u obradi iskustva, većina ljudi teško će shvatiti što im se dogodilo. Ali sada istraživanja pokazuju da je takvo eterično iskustvo nešto što možemo razumjeti, koristeći znanstvene modele uma, tijela i odnosa između njih dvoje”, piše psiholog Ben Alderson-Day sa Sveučilišta u Durhamu (Engleska, UK) u svom novom eseju.

Jedno od najvećih istraživanja na tu temu provedeno je još davne 1894. godine. Društvo za psihička istraživanja (SPR) objavilo je svoj Popis halucinacija, istraživanje na više od 17.000 ljudi u Velikoj Britaniji, SAD-u i Europi. Istraživanje je imalo za cilj shvatiti koliko je uobičajeno da ljudi imaju naizgled nemoguće posjete koje proriču smrt.

Godine 1886. SPR (koji je među svojim pokroviteljima uključivao bivšeg britanskog premijera Williama Gladstonea i pjesnika Alfreda Tennysona) objavio je “Phantasms of the Living”. Ta je zbirka uključivala 701 slučaj telepatije, predosjećaja i drugih neobičnih pojava. Na primjer, velečasni P. H. Newnham iz Devonporta u Plymouthu ispričao je priču o posjetu Novom Zelandu, gdje ga je noćna prisutnost upozorila da se sljedećeg jutra u zoru ne pridruži izletu brodom. Poslije je doznao da su se svi na plovidbi utopili.

U to vrijeme fantazme su kritizirane kao neznanstvene. Popis je primljen s manje skepse, ali je i dalje patio od pristranosti odgovora. No takva iskustva postoje u domovima diljem svijeta, a suvremena znanost nudi ideje za njihovo razumijevanje.

Ne baš tako slatki snovi

Mnogi od izvještaja koje je prikupio SPR zvuče poput hipnagogije: halucinantnih iskustava koja se događaju na granicama sna. Pretpostavlja se da nekoliko religioznih iskustava zabilježenih u 19. stoljeću imaju temelj u toj pojavi.

Prisutnosti imaju posebno jaku vezu s paralizom sna, koju je iskusilo oko 7% odraslih osoba barem jednom u životu. U tom stanju naši mišići ostaju smrznuti kao mamurluk iz REM faze sna, ali naš je um aktivan i budan. Studije su pokazale da više od 50% ljudi s paralizom sna spominje osjećaj prisutnosti.

Dok su viktorijanske prisutnosti koje je dokumentirao SPR često bile benigne ili utješne, moderni primjeri prisutnosti potaknute paralizom sna obično odišu zlobom. Kulture diljem svijeta imaju svoje priče o noćnim prisutnostima – od portugalskog “malog fratra s probodenom rukom” (Fradinho da mão furada) koji se može infiltrirati u ljudske snove, do Ogun Orua naroda Yoruba u Nigeriji, za kojeg se vjeruje da potječe od začaranih žrtava.

Godine 2007., istraživači spavanja J. Allen Cheyne i Todd Girard ustvrdili su da ako se probudimo paralizirani i ranjivi, naši će instinkti učiniti da se osjećamo ugroženo, dok naš um popunjava prazninu. Ako smo mi plijen, mora postojati grabežljivac.

Drugi pristup je promatranje sličnosti između posjeta u paralizi sna i drugih vrsta osjećaja prisutnosti. Istraživanja u proteklih 25 godina pokazala su da su prisutnosti ne samo sastavni dio hipnagogijskog iskustva, već su zabilježene i kod Parkinsonove bolesti, psihoza, iskustava bliskih smrti i žalosti. To sugerira da je malo vjerojatno da je riječ o fenomenu koji se odnosi na spavanje.

Veza uma i tijela

Iz neuroloških studija slučaja i eksperimenata stimulacije mozga znamo da prisutnosti mogu biti izazvane tjelesnim znakovima. Na primjer, 2006. godine neurolog Shahar Arzy i kolege uspjeli su stvoriti “lik u sjeni” koju je doživjela žena čiji je mozak bio električno stimuliran u lijevom temporoparijetalnom spoju (TPJ). Činilo se da lik odražava položaj tijela žene, a TPJ kombinira informacije o našim osjetilima i našim tijelima.









Niz eksperimenata u 2014. također je pokazao da remećenje osjetilnih očekivanja ljudi izaziva osjećaj prisutnosti kod nekih zdravih ljudi. Način na koji funkcionira postupak koji su istraživači koristili je da vas prevari da se osjećate kao da dodirujete vlastita leđa, sinkronizirajući svoje pokrete s robotom koji je točno iza vas. Naš mozak daje smisao sinkronizaciji zaključivanjem da mi proizvodimo taj osjet. Onda, kada je ta sinkronizacija poremećena – zbog toga što robot dodiruje malo neusklađeno – ljudi se odjednom mogu osjećati kao da je prisutna još jedna osoba: duh u stroju. Promjena osjetilnih očekivanja situacije izaziva nešto poput halucinacije.

Ta bi se logika mogla primijeniti i na situaciju poput paralize sna. Sve naše uobičajene informacije o tijelu i osjetilima poremećene su u tom kontekstu, pa možda i ne čudi što se možemo osjećati kao da postoji “još nešto/netko” s nama. Možda se osjećamo kao da je to neka druga prisutnost, ali zapravo, to smo mi.

“U svom vlastitom istraživanju 2022. pokušao sam pronaći sličnosti u prisutnostima iz kliničkih izvještaja, duhovne prakse i sportova izdržljivosti koji su dobro poznati po tome što proizvode niz halucinantnih fenomena, uključujući prisutnost. U svim tim situacijama mnogi aspekti osjećaja prisutnosti bili su vrlo slični, npr. subjekt je osjećao prisutnost neposredno iza sebe. Prisutnosti povezane sa spavanjem opisale su sve tri skupine, ali isto tako i prisutnosti potaknuti emocionalnim čimbenicima, poput tuge i žalovanja”, objašnjava psiholog.

Unatoč svom stoljetnom podrijetlu, znanost o osjećaju prisutnosti zapravo je tek započela. Na kraju, znanstveno istraživanje može nam dati jedno sveobuhvatno objašnjenje ili će nam možda trebati nekoliko teorija da objasnimo sve ove primjere prisutnosti.

“Ali susreti ljudi opisani u ‘Phantasms of the Living’ nisu fantomi prošlog vremena. Ako još niste doživjeli to uznemirujuće iskustvo, vjerojatno poznajete nekoga tko ga je doživio”, zaključuje Alderson-Day.