Nestat će jedan od najpoznatijih detalja u Sunčevu sustavu: Ostalo je malo više od godinu dana

Autor: Z.S.

Saturnovi prstenovi u budućnosti neće biti vidljivi ljudima koji ih promatraju teleskopima i ostalo je još oko 18 mjeseci za ljubitelje astronomije da uživaju u njima. NASA je potvrdila da promatrači zvijezda imaju do 2025. godine da vide čuvene strukture prije nego što Saturn nagne rubno prema Zemlji, pretvarajući ogromne prstene u gotovo nevidljivu crtu.

Saturnovi prstenovi su ogromne strukture, protežu se od 70.000 do 140.000 km na nekim mjestima, međutim u glavnim prstenovima gotovo su ‘tanki kao papir’, samo 10 metara, što ih čini nevidljivima kad se promatraju sa strane.





Ključan nagib

Prstenovi, inače, neće zauvijek nestati i naginjat će se natrag prema Zemlji tijekom sljedeće faze Saturnove orbite od 29 godina. Zbog nagiba svoje orbite, Saturn se blago njiše prema i dalje od Sunca tijekom svojeg orbitalnog razdoblja. To znači da Zemlja svakih 13,7 do 15,7 godina vidi planetu savršeno sa strane. Trenutačno su Saturnovi prstenovi nagnuti prema Zemlji pod kutom od 9 stupnjeva, a do 2024. godine taj će se kut smanjiti na samo 3,7 stupnja.

Zadnji put kada se ova rijetka astronom­ska pojava dogodila bilo je u rujnu 2009., a prije toga nije se dogodila od veljače 1996. godine. Astronomi neće imati priliku ponovno promatrati Saturn iz ove jedinstvene perspektive sve do listopada 2038.

Prstenovi nestaju

Iako će Saturnove prstene biti gotovo nemoguće za vidjeti, astronomi kažu da će to biti odlično vrijeme za promatranje nekih od njegova 156 mjeseca. Saturnovi prstenovi, inače, uglavnom su sastavljeni od komadića leda, stijena i prašine koje je uhvatio gravitacijski privlačnost.

Iako su neke čestice sitne – ne veće od zrna pijeska – neki komadići leda mogu biti veličine kuće, a neki su čak veličine planina. Trenutno se vjeruje da su prstenovi nastali od razbijenih ostataka kometa, asteroida i mjeseca koji su bili rastrgani snažnom gravitacijom Saturna. Iako će nestanak Saturnovih prstena ovaj put biti privremen, znanstvenici upozoravaju da bi prstenovi jednog dana mogli zauvijek nestati.









“Još uvijek pokušavamo točno utvrditi koliko brzo nestaju. Trenutačna istraživanja sugeriraju da će prstenovi ostati dio Saturna još nekoliko stotina milijuna godina”, rekao je dr. James O’Donoghue, planetarni znanstvenik u Japan Aerospace Exploration Agency.