‘NEMA ŠANSE DA SMO SAMI’ Pročitajte što je voditeljica u britanskoj svemirskoj agenciji rekla o postojanju izvanzemaljaca

Autor: Zlatko Govedić

Voditeljica svemirskih istraživanja u Svemirskoj agenciji Ujedinjenog Kraljevstva ostaje čvrsto uvjerena da nismo sami u svemiru. Libby Jackson (41), koja je 2022. dobila orden OBE za “usluge svemirskom sektoru”, u nedavnom je intervjuu odgovorila na pitanje postoji li vjerojatnost izvanzemaljskog života.

“S milijardama galaktika nema šanse da smo mi jedini oblik života. Znanstvenici će sigurno imati više odgovora u nadolazećim desetljećima. Moram biti siguran da Velika Britanija igra svoju ulogu i da ono što naučimo iz svemira koristi ljudima na Zemlji”, kaže Jackson.

Ona nije jedini britanski svemirski stručnjak koji razmišlja na taj način. Još jedna istaknuta zagovornica ideje da postoji izvanzemaljski život bivša je astronautkinja Helen Sharman koja je 1991. postala ne samo prva Britanka u svemiru, već i prva žena koja je posjetila rusku svemirsku postaju Mir.





“Izvanzemaljci postoje, nema ili. Postoji toliko mnogo milijardi zvijezda u svemiru da mora postojati mnogo različitih oblika života. Hoće li biti kao ti i ja, sačinjeni od ugljika i dušika? Možda ne. Moguće je da su sada ovdje i da ih jednostavno ne možemo vidjeti”, rekla je Sharman 2020. godine.

Nisu jedine

Inače, postoji mnogo slavnih osoba koje vjeruju u postojanje izvanzemaljaca.

Elon Musk, osnivač i izvršni direktor tvrtki Tesla i SpaceX, izjavio je da vjeruje u postojanje inteligentnih izvanzemaljskih oblika života.

Stephen Hawking, poznati britanski fizičar i kozmolog, predložio je da bi kontakt s inteligentnim izvanzemaljcima mogao biti opasan za ljude.

Will Smith, američki glumac, izjavio je da vjeruje u postojanje izvanzemaljaca te da su oni posjetili Zemlju u prošlosti.

Tom DeLonge, glazbenik i osnivač To the Stars Academy of Arts and Science, organizacije, koja proučava fenomen NLO-a i izvanzemaljskih oblika života, kao i pjevačica Demi Lovato, vjeruju u postojanje izvanzemaljaca. Ona je čak rekla da je vidjela NLO.









Barack Obama, nekadašnji američki predsjednik jednom je prilikom rekao da postoji “ozbiljna procjena” da postoje izvanzemaljski oblici života.