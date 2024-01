Ne možete ni zamisliti što bi bilo sa Zemljom da nestanu ribe: Zapanjujuće kako utječu na svijet

Autor: F.F

More, poput ogromnog svjetskog akvarija, krije nevjerojatnu raznolikost života, od sitnih mikroba, crva i koralja do impozantnih kitova i raznobojnih riba. Ribe, čineći drugi najveći udio ukupnog ugljika u životinjskom carstvu, predstavljaju ključni sastojak oceanskih ekosustava. Ove fascinantne morske stanovnike možemo pronaći od površine do najdubljih dubina oceana.

Raznolikost oblika i veličina riba zadivljujuća je; od malih sardina i gupija do impozantnih tuna koje srećemo u otvorenom oceanu. Osim što su estetski raznolike, ribe igraju ključnu ulogu u očuvanju oceanskih ekosustava. Njihova uloga kao predatora i plijena ima dubok utjecaj na ravnotežu ekosustava, piše Science Alert.

Ribe nisu samo hrana već i nositelji života u morskim ekosustavima. U koraljnim grebenima, male ribe čine osnovu prehrambene mreže, pružajući energiju većim morskim stvorenjima. Osim toga, riba poput lososa donosi hranjive tvari u rijeke, potičući rast biljaka na obali.

Dogodilo bi se nezamislivo

Nisu samo morski organizmi ti koji profitiraju od riba; i kopnene biljke imaju koristi. Losos, primjerice, donosi dušik u riječne obale, potičući rast biljaka. Za ljude, riba predstavlja ključan izvor proteina te se konzumira širom svijeta već tisućama godina.

No, ribe nisu samo izvor hrane. Njihova prisutnost i ponašanje oblikuju staništa drugih organizama. U koraljnim grebenima, ribe biljojedi pomažu u održavanju ravnoteže uklanjanjem algi koje bi inače ugušile korale. Također, ribe stvaraju staništa za druge životinje premještanjem pijeska. Dok one traže obrok, otkrivaju sićušne organizme koji tamo obitavaju.









Unatoč činjenici da su mnoge vrste riba ograničene na ocean, njihova se prisutnost može osjetiti u mnogim staništima. Oni mogu izravno i neizravno utjecati na živote organizama koji o njima ovise kao hrana i sklonište

Ove živopisne morske stanovnike ne smijemo uzimati zdravo za gotovo, jer bez njih bi se naš planet promijenio na načine koje ne možemo niti zamisliti. Bez riba, Zemlja bi postupno izgubila svoje prekrasne pješčane plaže, ekosustavi koraljnih grebena bili bi obrasli algama i morskim travama, mnogima bi ponestalo hrane za jelo, a mi bismo izgubili neka od najfascinantnijih stvorenja na planetu.