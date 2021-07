NATPIS I LUBANJA UPOZORAVAJU: Ovaj vrt može ubiti! Strogo je zabranjeno mirisati, dodirivati i jesti

Autor: Dnevno.hr

Vrt, kojeg mnogi nazivaju najsmrtonosnijim na svijetu, postao je meka za turiste.

No, možete ga posjetiti samo uz pratnju vodiča.

Naime, ‘Otrovni vrt’ zauzima tek mali dio vrta Alnwick u Northumberlandu.

Ali ono što mu manjka u veličini, nadoknađuje smrtonosnom potencijom.

The Poison Garden Established in 2005 by the Duchess of Northumberland, England. The garden contains over 100 deadly and hallucinogenic plants. pic.twitter.com/wQpLZCXuqL — Diane Doniol-Valcroze (@ddoniolvalcroze) December 4, 2020

Vrt je skriven iza ogromnih željeznih vrata i natpisa ispod lubanje i ukrižanih kostiju koji kaže “ove biljke mogu ubiti”.









Posjetiteljima vrta, koje prati vodič, zabranjeno je mirisati, dodirivati ​​ili kušati bilo koje biljke, a neki nesretni turisti onesvijestili su se nakon udisanja mirisa tijekom šetnje.

Alnwick Poison Garden at Alnwick Castle, England ,was established in 2005 by the Duchess of Northumberland who’s affinity for the apothecary gardens inspired the collection of nearly 100 deadly and hallucinogenic plants.#FaustianFriday pic.twitter.com/Qwpo0D3WmM — Susmita (@SusmitaUkil) February 26, 2021









U vrtu živi oko 100 ‘otrovnih i opojnih biljaka’. Primjerice, divovski svinjski korijen sadržava furokumarin koji može izazvati opekline.

Kao i svi engleski vrtovi, i Otrovni vrt se mora održavati, što znači da osoblje mora oblačiti posebna odijela samo da bi se brinuli o nekim od najmoćnijih biljaka.

Glavni vrtlar, Trevor Jones, kaže da su ovdje u stvari vrlo česte biljke. “Mnoge od njih su ono što nazivamo kućnim vrtnim biljkama i uzgajaju se u vrtovima mnogih ljudi, ali ljudi ne znaju koliko su zapravo štetne”.