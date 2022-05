NASA ZAINTRIGIRALA SVIJET: Podaci s teleskopa ‘Hubble’ pokazuju da se sa svemirom događa ‘nešto čudno’

Autor: Zlatko Govedić

Podaci svemirskog teleskopa Hubble zbunili su nas u pogledu naše spoznaje o širenju svemira. Zasigurno postoji mnogo toga što ne razumijemo o svemiru, a jedna od najvećih misterija tiče se činjenice da se svemir širi ubrzano.

Godinama su znanstvenici prikupljali podatke i obavljali astronomska promatranja u nastojanju da točno izračunaju brzinu ovog širenja i razumiju što bi to moglo pokretati.

NASA je sada otkrila da najnoviji podaci svemirskog teleskopa Hubble podupiru ideju da se događa nešto “čudno”. Naime, postoji neobična razlika u brzini širenja svemira oko nas u usporedbi s opažanjima neposredno nakon velikog praska.





Nalazi se temelje na gotovo 30-godišnjim promatranjima kojima je teleskop pomagao znanstvenicima da izračunaju brzinu širenja.

“Najprecizniju mjeru stope širenja svemira dobivate iz zlatnog standarda teleskopa i kozmičkih milja. Svemirski teleskop Hubble upravo je napravljen za takve stvari i koristi se najboljom tehnologijom koju znamo. Ovo je vjerojatno Hubbleov magnum opus jer bi bilo potrebno još 30 godina Hubbleova života da se čak udvostruči ta veličina uzorka”, kaže nobelovac Adam Riess koji trenutno vodi znanstvenu suradnju koja istražuje stopu širenja svemira pod nazivom SH0ES (Supernova, H0, for the Equation of State of Dark Energy).

Nepodudarnost sugerira da je širenje svemira puno složenije od očekivanog i da bi mogla biti u igri nova fizika koju jednostavno još ne razumijemo.

Nadamo se da će buduća promatranja putem novijih teleskopa kao što je James Webb pružiti dodatne podatke koji će pomoći u rješavanju ove kozmičke zagonetke jednom zauvijek.